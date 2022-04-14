Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ether.Fi Foundation (ETHFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Informasjon Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Offisiell nettside: https://www.ether.fi/ Teknisk dokument: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB Kjøp ETHFI nå!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ether.Fi Foundation (ETHFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 713.34M $ 713.34M $ 713.34M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 512.53M $ 512.53M $ 512.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B All-time high: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 All-Time Low: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 Nåværende pris: $ 1.3918 $ 1.3918 $ 1.3918 Lær mer om Ether.Fi Foundation (ETHFI) pris

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ether.Fi Foundation (ETHFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHFIs tokenomics, kan du utforske ETHFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ETHFI Interessert i å legge til Ether.Fi Foundation (ETHFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ETHFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ETHFI på MEXC nå!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ETHFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ETHFI nå!

ETHFI prisforutsigelse Vil du vite hvor ETHFI kan være på vei? Vår ETHFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETHFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!