Dagens EstateX livepris er 0.012817 USD. Spor prisoppdateringer for ESX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ESX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EstateX Logo

EstateX Pris(ESX)

1 ESX til USD livepris:

$0.012817
$0.012817$0.012817
+1.00%1D
USD
EstateX (ESX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:00 (UTC+8)

EstateX (ESX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.012316
$ 0.012316$ 0.012316
24 timer lav
$ 0.013971
$ 0.013971$ 0.013971
24 timer høy

$ 0.012316
$ 0.012316$ 0.012316

$ 0.013971
$ 0.013971$ 0.013971

$ 0.04621212716961263
$ 0.04621212716961263$ 0.04621212716961263

$ 0.006102775970466683
$ 0.006102775970466683$ 0.006102775970466683

+1.00%

+1.00%

-24.81%

-24.81%

EstateX (ESX) sanntidsprisen er $ 0.012817. I løpet av de siste 24 timene har ESX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.012316 og et toppnivå på $ 0.013971, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ESX er $ 0.04621212716961263, mens den rekordlave prisen er $ 0.006102775970466683.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ESX endret seg med +1.00% i løpet av den siste timen, +1.00% over 24 timer og -24.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EstateX (ESX) Markedsinformasjon

No.1110

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

$ 52.41K
$ 52.41K$ 52.41K

$ 89.72M
$ 89.72M$ 89.72M

948.88M
948.88M 948.88M

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

13.55%

BASE

Nåværende markedsverdi på EstateX er $ 12.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.41K. Den sirkulerende forsyningen på ESX er 948.88M, med en total tilgang på 7000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.72M.

EstateX (ESX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EstateX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001269+1.00%
30 dager$ -0.0089-40.99%
60 dager$ -0.000062-0.49%
90 dager$ +0.00414+47.71%
EstateX Prisendring i dag

I dag registrerte ESX en endring på $ +0.0001269 (+1.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EstateX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0089 (-40.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EstateX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ESX en endring på $ -0.000062 (-0.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EstateX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00414 (+47.71%), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EstateX (ESX)?

Sjekk ut EstateX Prishistorikk-siden nå.

Hva er EstateX (ESX)

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

EstateX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EstateX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ESX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EstateX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EstateX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EstateX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EstateX (ESX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EstateX (ESX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EstateX.

Sjekk EstateXprisprognosen nå!

EstateX (ESX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EstateX (ESX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ESX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EstateX (ESX)

Leter du etter hvordan du kjøperEstateX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EstateX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ESX til lokale valutaer

1 EstateX(ESX) til VND
337.279355
1 EstateX(ESX) til AUD
A$0.01935367
1 EstateX(ESX) til GBP
0.00948458
1 EstateX(ESX) til EUR
0.01089445
1 EstateX(ESX) til USD
$0.012817
1 EstateX(ESX) til MYR
RM0.0538314
1 EstateX(ESX) til TRY
0.53036746
1 EstateX(ESX) til JPY
¥1.884099
1 EstateX(ESX) til ARS
ARS$18.90404964
1 EstateX(ESX) til RUB
1.0702195
1 EstateX(ESX) til INR
1.12904953
1 EstateX(ESX) til IDR
Rp213.61658122
1 EstateX(ESX) til KRW
17.90073488
1 EstateX(ESX) til PHP
0.73108168
1 EstateX(ESX) til EGP
￡E.0.61726672
1 EstateX(ESX) til BRL
R$0.06818644
1 EstateX(ESX) til CAD
C$0.01755929
1 EstateX(ESX) til BDT
1.56034158
1 EstateX(ESX) til NGN
19.15833892
1 EstateX(ESX) til COP
$49.87158785
1 EstateX(ESX) til ZAR
R.0.22211861
1 EstateX(ESX) til UAH
0.52959844
1 EstateX(ESX) til TZS
T.Sh.31.72515108
1 EstateX(ESX) til VES
Bs2.089171
1 EstateX(ESX) til CLP
$12.240235
1 EstateX(ESX) til PKR
Rs3.63797728
1 EstateX(ESX) til KZT
6.93925197
1 EstateX(ESX) til THB
฿0.40770877
1 EstateX(ESX) til TWD
NT$0.38732974
1 EstateX(ESX) til AED
د.إ0.04703839
1 EstateX(ESX) til CHF
Fr0.01012543
1 EstateX(ESX) til HKD
HK$0.09958809
1 EstateX(ESX) til AMD
֏4.9050659
1 EstateX(ESX) til MAD
.د.م0.11560934
1 EstateX(ESX) til MXN
$0.23570463
1 EstateX(ESX) til SAR
ريال0.04806375
1 EstateX(ESX) til ETB
Br1.84013669
1 EstateX(ESX) til KES
KSh1.65570006
1 EstateX(ESX) til JOD
د.أ0.009087253
1 EstateX(ESX) til PLN
0.04639754
1 EstateX(ESX) til RON
лв0.05524127
1 EstateX(ESX) til SEK
kr0.12060797
1 EstateX(ESX) til BGN
лв0.02127622
1 EstateX(ESX) til HUF
Ft4.25947361
1 EstateX(ESX) til CZK
0.26479922
1 EstateX(ESX) til KWD
د.ك0.003909185
1 EstateX(ESX) til ILS
0.04268061
1 EstateX(ESX) til BOB
Bs0.08856547
1 EstateX(ESX) til AZN
0.0217889
1 EstateX(ESX) til TJS
SM0.11996712
1 EstateX(ESX) til GEL
0.0346059
1 EstateX(ESX) til AOA
Kz11.68359269
1 EstateX(ESX) til BHD
.د.ب0.004832009
1 EstateX(ESX) til BMD
$0.012817
1 EstateX(ESX) til DKK
kr0.08138795
1 EstateX(ESX) til HNL
L0.33593357
1 EstateX(ESX) til MUR
0.58112278
1 EstateX(ESX) til NAD
$0.22237495
1 EstateX(ESX) til NOK
kr0.12740098
1 EstateX(ESX) til NZD
$0.0217889
1 EstateX(ESX) til PAB
B/.0.012817
1 EstateX(ESX) til PGK
K0.05357506
1 EstateX(ESX) til QAR
ر.ق0.04652571
1 EstateX(ESX) til RSD
дин.1.27811124
1 EstateX(ESX) til UZS
soʻm158.23445239
1 EstateX(ESX) til ALL
L1.05688982
1 EstateX(ESX) til ANG
ƒ0.02294243
1 EstateX(ESX) til AWG
ƒ0.0230706
1 EstateX(ESX) til BBD
$0.025634
1 EstateX(ESX) til BAM
KM0.02127622
1 EstateX(ESX) til BIF
Fr38.258745
1 EstateX(ESX) til BND
$0.01640576
1 EstateX(ESX) til BSD
$0.012817
1 EstateX(ESX) til JMD
$2.05597497
1 EstateX(ESX) til KHR
51.47384102
1 EstateX(ESX) til KMF
Fr5.357506
1 EstateX(ESX) til LAK
278.63042921
1 EstateX(ESX) til LKR
Rs3.87688616
1 EstateX(ESX) til MDL
L0.2114805
1 EstateX(ESX) til MGA
Ar56.71227709
1 EstateX(ESX) til MOP
P0.10266417
1 EstateX(ESX) til MVR
0.1961001
1 EstateX(ESX) til MWK
MK22.25172187
1 EstateX(ESX) til MZN
MT0.8190063
1 EstateX(ESX) til NPR
Rs1.80617164
1 EstateX(ESX) til PYG
91.539014
1 EstateX(ESX) til RWF
Fr18.571833
1 EstateX(ESX) til SBD
$0.1050994
1 EstateX(ESX) til SCR
0.18366761
1 EstateX(ESX) til SRD
$0.48819953
1 EstateX(ESX) til SVC
$0.11214875
1 EstateX(ESX) til SZL
L0.22237495
1 EstateX(ESX) til TMT
m0.0448595
1 EstateX(ESX) til TND
د.ت0.03729747
1 EstateX(ESX) til TTD
$0.08677109
1 EstateX(ESX) til UGX
Sh44.962036
1 EstateX(ESX) til XAF
Fr7.151886
1 EstateX(ESX) til XCD
$0.0346059
1 EstateX(ESX) til XOF
Fr7.151886
1 EstateX(ESX) til XPF
Fr1.294517
1 EstateX(ESX) til BWP
P0.17072244
1 EstateX(ESX) til BZD
$0.02576217
1 EstateX(ESX) til CVE
$1.20197826
1 EstateX(ESX) til DJF
Fr2.268609
1 EstateX(ESX) til DOP
$0.79491034
1 EstateX(ESX) til DZD
د.ج1.66044235
1 EstateX(ESX) til FJD
$0.02883825
1 EstateX(ESX) til GNF
Fr111.443815
1 EstateX(ESX) til GTQ
Q0.09817822
1 EstateX(ESX) til GYD
$2.68246993
1 EstateX(ESX) til ISK
kr1.550857

Folk spør også: Andre spørsmål om EstateX

Hvor mye er EstateX (ESX) verdt i dag?
Live ESX prisen i USD er 0.012817 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ESX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ESX til USD er $ 0.012817. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EstateX?
Markedsverdien for ESX er $ 12.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ESX?
Den sirkulerende forsyningen av ESX er 948.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forESX ?
ESX oppnådde en ATH-pris på 0.04621212716961263 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ESX?
ESX så en ATL-pris på 0.006102775970466683 USD.
Hva er handelsvolumet til ESX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ESX er $ 52.41K USD.
Vil ESX gå høyere i år?
ESX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ESX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:00 (UTC+8)

EstateX (ESX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ESX-til-USD-kalkulator

Beløp

ESX
ESX
USD
USD

1 ESX = 0.012817 USD

Handle ESX

ESXUSDT
$0.012817
$0.012817$0.012817
+1.00%

