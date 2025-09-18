Hva er EstateX (ESX)

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

EstateX (ESX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EstateX (ESX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ESX tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av EstateX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om EstateX Hvor mye er EstateX (ESX) verdt i dag? Live ESX prisen i USD er 0.012817 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ESX-til-USD-pris? $ 0.012817 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ESX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for EstateX? Markedsverdien for ESX er $ 12.16M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ESX? Den sirkulerende forsyningen av ESX er 948.88M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forESX ? ESX oppnådde en ATH-pris på 0.04621212716961263 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ESX? ESX så en ATL-pris på 0.006102775970466683 USD . Hva er handelsvolumet til ESX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ESX er $ 52.41K USD . Vil ESX gå høyere i år? ESX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ESX prisprognosen for en mer grundig analyse.

EstateX (ESX) Viktige bransjeoppdateringer

