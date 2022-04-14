EstateX (ESX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EstateX (ESX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EstateX (ESX) Informasjon EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Offisiell nettside: https://www.estatex.eu Teknisk dokument: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Kjøp ESX nå!

EstateX (ESX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EstateX (ESX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.07M Total forsyning: $ 7.00B Sirkulerende forsyning: $ 948.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.04M All-time high: $ 0.033992 All-Time Low: $ 0.006102775970466683 Nåværende pris: $ 0.01272

EstateX (ESX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EstateX (ESX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESXs tokenomics, kan du utforske ESX tokenets livepris!

EstateX (ESX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ESX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ESX nå!

