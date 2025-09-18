Dagens Enjin livepris er 0.06878 USD. Spor prisoppdateringer for ENJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ENJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Enjin livepris er 0.06878 USD. Spor prisoppdateringer for ENJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ENJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Enjin Logo

Enjin Pris(ENJ)

1 ENJ til USD livepris:

$0.06889
-0.96%1D
USD
Enjin (ENJ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:03:20 (UTC+8)

Enjin (ENJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06858
24 timer lav
$ 0.07343
24 timer høy

$ 0.06858
$ 0.07343
$ 4.846962115846244
$ 0.01561960019171238
-0.38%

-0.96%

-4.32%

-4.32%

Enjin (ENJ) sanntidsprisen er $ 0.06878. I løpet av de siste 24 timene har ENJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06858 og et toppnivå på $ 0.07343, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ENJ er $ 4.846962115846244, mens den rekordlave prisen er $ 0.01561960019171238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ENJ endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -0.96% over 24 timer og -4.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Enjin (ENJ) Markedsinformasjon

No.306

$ 129.53M
$ 504.43K
$ 132.54M
1.88B
--
1,927,032,396.182018
ENJ

Nåværende markedsverdi på Enjin er $ 129.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 504.43K. Den sirkulerende forsyningen på ENJ er 1.88B, med en total tilgang på 1927032396.182018. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.54M.

Enjin (ENJ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Enjin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0006678-0.96%
30 dager$ -0.00137-1.96%
60 dager$ -0.02302-25.08%
90 dager$ +0.00871+14.49%
Enjin Prisendring i dag

I dag registrerte ENJ en endring på $ -0.0006678 (-0.96%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Enjin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00137 (-1.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Enjin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ENJ en endring på $ -0.02302 (-25.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Enjin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00871+14.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Enjin (ENJ)?

Sjekk ut Enjin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Enjin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ENJ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Enjin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Enjin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Enjin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Enjin (ENJ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Enjin (ENJ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Enjin.

Sjekk Enjinprisprognosen nå!

Enjin (ENJ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Enjin (ENJ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ENJ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Enjin (ENJ)

Leter du etter hvordan du kjøperEnjin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Enjin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ENJ til lokale valutaer

Enjin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Enjin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Enjin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Enjin

Hvor mye er Enjin (ENJ) verdt i dag?
Live ENJ prisen i USD er 0.06878 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ENJ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ENJ til USD er $ 0.06878. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Enjin?
Markedsverdien for ENJ er $ 129.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ENJ?
Den sirkulerende forsyningen av ENJ er 1.88B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forENJ ?
ENJ oppnådde en ATH-pris på 4.846962115846244 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ENJ?
ENJ så en ATL-pris på 0.01561960019171238 USD.
Hva er handelsvolumet til ENJ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ENJ er $ 504.43K USD.
Vil ENJ gå høyere i år?
ENJ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ENJ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

