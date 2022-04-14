Elixir Games (ELIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elixir Games (ELIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elixir Games (ELIX) Informasjon Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Offisiell nettside: https://elixir.games/ Teknisk dokument: https://whitepaper.elixir.games/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Kjøp ELIX nå!

Elixir Games (ELIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elixir Games (ELIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 608.17K $ 608.17K $ 608.17K Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M All-time high: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 All-Time Low: $ 0.002537199790024764 $ 0.002537199790024764 $ 0.002537199790024764 Nåværende pris: $ 0.002473 $ 0.002473 $ 0.002473 Lær mer om Elixir Games (ELIX) pris

Elixir Games (ELIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elixir Games (ELIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELIXs tokenomics, kan du utforske ELIX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ELIX Interessert i å legge til Elixir Games (ELIX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ELIX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ELIX på MEXC nå!

Elixir Games (ELIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ELIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ELIX nå!

ELIX prisforutsigelse Vil du vite hvor ELIX kan være på vei? Vår ELIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELIX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!