Hva er Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Elixir Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ELIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Elixir Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Elixir Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Elixir Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Elixir Games (ELIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Elixir Games (ELIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Elixir Games.

Sjekk Elixir Gamesprisprognosen nå!

Elixir Games (ELIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Elixir Games (ELIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ELIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Elixir Games (ELIX)

Leter du etter hvordan du kjøperElixir Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Elixir Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ELIX til lokale valutaer

Elixir Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Elixir Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Elixir Games Hvor mye er Elixir Games (ELIX) verdt i dag? Live ELIX prisen i USD er 0.002691 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ELIX-til-USD-pris? $ 0.002691 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ELIX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Elixir Games? Markedsverdien for ELIX er $ 661.79K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ELIX? Den sirkulerende forsyningen av ELIX er 245.93M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forELIX ? ELIX oppnådde en ATH-pris på 0.18068135424224743 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ELIX? ELIX så en ATL-pris på 0.0026116961209455 USD . Hva er handelsvolumet til ELIX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ELIX er $ 23.36K USD . Vil ELIX gå høyere i år? ELIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ELIX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Elixir Games (ELIX) Viktige bransjeoppdateringer

