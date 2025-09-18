Dagens Elixir Games livepris er 0.002691 USD. Spor prisoppdateringer for ELIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Elixir Games livepris er 0.002691 USD. Spor prisoppdateringer for ELIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ELIX

ELIX Prisinformasjon

ELIX teknisk dokument

ELIX Offisiell nettside

ELIX tokenomics

ELIX Prisprognose

ELIX-historikk

ELIX Kjøpeguide

ELIX-til-fiat-valutakonverter

ELIX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Elixir Games Logo

Elixir Games Pris(ELIX)

1 ELIX til USD livepris:

$0.002691
$0.002691$0.002691
-3.92%1D
USD
Elixir Games (ELIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:37 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268
24 timer lav
$ 0.003095
$ 0.003095$ 0.003095
24 timer høy

$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268

$ 0.003095
$ 0.003095$ 0.003095

$ 0.18068135424224743
$ 0.18068135424224743$ 0.18068135424224743

$ 0.0026116961209455
$ 0.0026116961209455$ 0.0026116961209455

-3.93%

-3.92%

-16.77%

-16.77%

Elixir Games (ELIX) sanntidsprisen er $ 0.002691. I løpet av de siste 24 timene har ELIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00268 og et toppnivå på $ 0.003095, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELIX er $ 0.18068135424224743, mens den rekordlave prisen er $ 0.0026116961209455.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELIX endret seg med -3.93% i løpet av den siste timen, -3.92% over 24 timer og -16.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elixir Games (ELIX) Markedsinformasjon

No.2375

$ 661.79K
$ 661.79K$ 661.79K

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

245.93M
245.93M 245.93M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958 1,499,994,210.560958

16.39%

SOL

Nåværende markedsverdi på Elixir Games er $ 661.79K, med et 24-timers handelsvolum på $ 23.36K. Den sirkulerende forsyningen på ELIX er 245.93M, med en total tilgang på 1499994210.560958. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.04M.

Elixir Games (ELIX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Elixir Games for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010979-3.92%
30 dager$ -0.001414-34.45%
60 dager$ -0.001264-31.96%
90 dager$ -0.001262-31.93%
Elixir Games Prisendring i dag

I dag registrerte ELIX en endring på $ -0.00010979 (-3.92%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Elixir Games 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001414 (-34.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Elixir Games 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ELIX en endring på $ -0.001264 (-31.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Elixir Games 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001262-31.93% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Elixir Games (ELIX)?

Sjekk ut Elixir Games Prishistorikk-siden nå.

Hva er Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Elixir Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ELIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Elixir Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Elixir Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Elixir Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Elixir Games (ELIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Elixir Games (ELIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Elixir Games.

Sjekk Elixir Gamesprisprognosen nå!

Elixir Games (ELIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Elixir Games (ELIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ELIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Elixir Games (ELIX)

Leter du etter hvordan du kjøperElixir Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Elixir Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ELIX til lokale valutaer

1 Elixir Games(ELIX) til VND
70.813665
1 Elixir Games(ELIX) til AUD
A$0.00406341
1 Elixir Games(ELIX) til GBP
0.00199134
1 Elixir Games(ELIX) til EUR
0.00228735
1 Elixir Games(ELIX) til USD
$0.002691
1 Elixir Games(ELIX) til MYR
RM0.0113022
1 Elixir Games(ELIX) til TRY
0.11132667
1 Elixir Games(ELIX) til JPY
¥0.395577
1 Elixir Games(ELIX) til ARS
ARS$3.96900972
1 Elixir Games(ELIX) til RUB
0.2246985
1 Elixir Games(ELIX) til INR
0.23702328
1 Elixir Games(ELIX) til IDR
Rp44.84998206
1 Elixir Games(ELIX) til KRW
3.75835824
1 Elixir Games(ELIX) til PHP
0.15357537
1 Elixir Games(ELIX) til EGP
￡E.0.12959856
1 Elixir Games(ELIX) til BRL
R$0.01431612
1 Elixir Games(ELIX) til CAD
C$0.00368667
1 Elixir Games(ELIX) til BDT
0.32760234
1 Elixir Games(ELIX) til NGN
4.02239916
1 Elixir Games(ELIX) til COP
$10.51171875
1 Elixir Games(ELIX) til ZAR
R.0.04668885
1 Elixir Games(ELIX) til UAH
0.11119212
1 Elixir Games(ELIX) til TZS
T.Sh.6.66087084
1 Elixir Games(ELIX) til VES
Bs0.438633
1 Elixir Games(ELIX) til CLP
$2.569905
1 Elixir Games(ELIX) til PKR
Rs0.76381344
1 Elixir Games(ELIX) til KZT
1.45693431
1 Elixir Games(ELIX) til THB
฿0.08568144
1 Elixir Games(ELIX) til TWD
NT$0.08134893
1 Elixir Games(ELIX) til AED
د.إ0.00987597
1 Elixir Games(ELIX) til CHF
Fr0.00212589
1 Elixir Games(ELIX) til HKD
HK$0.02090907
1 Elixir Games(ELIX) til AMD
֏1.0298457
1 Elixir Games(ELIX) til MAD
.د.م0.02427282
1 Elixir Games(ELIX) til MXN
$0.04946058
1 Elixir Games(ELIX) til SAR
ريال0.01009125
1 Elixir Games(ELIX) til ETB
Br0.38634687
1 Elixir Games(ELIX) til KES
KSh0.34762338
1 Elixir Games(ELIX) til JOD
د.أ0.001907919
1 Elixir Games(ELIX) til PLN
0.00974142
1 Elixir Games(ELIX) til RON
лв0.01159821
1 Elixir Games(ELIX) til SEK
kr0.0252954
1 Elixir Games(ELIX) til BGN
лв0.00446706
1 Elixir Games(ELIX) til HUF
Ft0.89430003
1 Elixir Games(ELIX) til CZK
0.05559606
1 Elixir Games(ELIX) til KWD
د.ك0.000820755
1 Elixir Games(ELIX) til ILS
0.00896103
1 Elixir Games(ELIX) til BOB
Bs0.01859481
1 Elixir Games(ELIX) til AZN
0.0045747
1 Elixir Games(ELIX) til TJS
SM0.02518776
1 Elixir Games(ELIX) til GEL
0.0072657
1 Elixir Games(ELIX) til AOA
Kz2.45303487
1 Elixir Games(ELIX) til BHD
.د.ب0.001014507
1 Elixir Games(ELIX) til BMD
$0.002691
1 Elixir Games(ELIX) til DKK
kr0.01708785
1 Elixir Games(ELIX) til HNL
L0.07053111
1 Elixir Games(ELIX) til MUR
0.12200994
1 Elixir Games(ELIX) til NAD
$0.04668885
1 Elixir Games(ELIX) til NOK
kr0.02674854
1 Elixir Games(ELIX) til NZD
$0.0045747
1 Elixir Games(ELIX) til PAB
B/.0.002691
1 Elixir Games(ELIX) til PGK
K0.01124838
1 Elixir Games(ELIX) til QAR
ر.ق0.00976833
1 Elixir Games(ELIX) til RSD
дин.0.2682927
1 Elixir Games(ELIX) til UZS
soʻm33.22219797
1 Elixir Games(ELIX) til ALL
L0.22189986
1 Elixir Games(ELIX) til ANG
ƒ0.00481689
1 Elixir Games(ELIX) til AWG
ƒ0.0048438
1 Elixir Games(ELIX) til BBD
$0.005382
1 Elixir Games(ELIX) til BAM
KM0.00446706
1 Elixir Games(ELIX) til BIF
Fr8.032635
1 Elixir Games(ELIX) til BND
$0.00344448
1 Elixir Games(ELIX) til BSD
$0.002691
1 Elixir Games(ELIX) til JMD
$0.43166331
1 Elixir Games(ELIX) til KHR
10.80721746
1 Elixir Games(ELIX) til KMF
Fr1.124838
1 Elixir Games(ELIX) til LAK
58.49999883
1 Elixir Games(ELIX) til LKR
Rs0.81397368
1 Elixir Games(ELIX) til MDL
L0.0444015
1 Elixir Games(ELIX) til MGA
Ar11.90705607
1 Elixir Games(ELIX) til MOP
P0.02155491
1 Elixir Games(ELIX) til MVR
0.0411723
1 Elixir Games(ELIX) til MWK
MK4.67187201
1 Elixir Games(ELIX) til MZN
MT0.1719549
1 Elixir Games(ELIX) til NPR
Rs0.37921572
1 Elixir Games(ELIX) til PYG
19.219122
1 Elixir Games(ELIX) til RWF
Fr3.899259
1 Elixir Games(ELIX) til SBD
$0.0220662
1 Elixir Games(ELIX) til SCR
0.04095702
1 Elixir Games(ELIX) til SRD
$0.10250019
1 Elixir Games(ELIX) til SVC
$0.02354625
1 Elixir Games(ELIX) til SZL
L0.04668885
1 Elixir Games(ELIX) til TMT
m0.0094185
1 Elixir Games(ELIX) til TND
د.ت0.00783081
1 Elixir Games(ELIX) til TTD
$0.01821807
1 Elixir Games(ELIX) til UGX
Sh9.440028
1 Elixir Games(ELIX) til XAF
Fr1.501578
1 Elixir Games(ELIX) til XCD
$0.0072657
1 Elixir Games(ELIX) til XOF
Fr1.501578
1 Elixir Games(ELIX) til XPF
Fr0.271791
1 Elixir Games(ELIX) til BWP
P0.03584412
1 Elixir Games(ELIX) til BZD
$0.00540891
1 Elixir Games(ELIX) til CVE
$0.25236198
1 Elixir Games(ELIX) til DJF
Fr0.478998
1 Elixir Games(ELIX) til DOP
$0.16689582
1 Elixir Games(ELIX) til DZD
د.ج0.34869978
1 Elixir Games(ELIX) til FJD
$0.00605475
1 Elixir Games(ELIX) til GNF
Fr23.398245
1 Elixir Games(ELIX) til GTQ
Q0.02061306
1 Elixir Games(ELIX) til GYD
$0.56319939
1 Elixir Games(ELIX) til ISK
kr0.325611

Elixir Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Elixir Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Elixir Games nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Elixir Games

Hvor mye er Elixir Games (ELIX) verdt i dag?
Live ELIX prisen i USD er 0.002691 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ELIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ELIX til USD er $ 0.002691. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Elixir Games?
Markedsverdien for ELIX er $ 661.79K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ELIX?
Den sirkulerende forsyningen av ELIX er 245.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forELIX ?
ELIX oppnådde en ATH-pris på 0.18068135424224743 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ELIX?
ELIX så en ATL-pris på 0.0026116961209455 USD.
Hva er handelsvolumet til ELIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ELIX er $ 23.36K USD.
Vil ELIX gå høyere i år?
ELIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ELIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:37 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ELIX-til-USD-kalkulator

Beløp

ELIX
ELIX
USD
USD

1 ELIX = 0.002691 USD

Handle ELIX

ELIXUSDT
$0.002691
$0.002691$0.002691
-3.92%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker