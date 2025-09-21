Elixir Games (ELIX)-prisforutsigelse (USD)

Få Elixir Games prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ELIX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Elixir Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.002601 $0.002601 $0.002601 0.00% USD Faktisk Prediksjon Elixir Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Elixir Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002601 i 2025. Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Elixir Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002731 i 2026. Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ELIX for 2027 $ 0.002867 med en 10.25% vekstrate. Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ELIX for 2028 $ 0.003010 med en 15.76% vekstrate. Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ELIX for 2029 $ 0.003161 med en 21.55% vekstrate. Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ELIX for 2030 $ 0.003319 med en 27.63% vekstrate. Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Elixir Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005407. Elixir Games (ELIX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Elixir Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008807. År Pris Vekst 2025 $ 0.002601 0.00%

Gjeldende Elixir Games prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.002601$ 0.002601 $ 0.002601 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 639.65K$ 639.65K $ 639.65K Opplagsforsyning 245.93M 245.93M 245.93M Volum (24 timer) $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K Volum (24 timer) -- Den siste ELIX-prisen er $ 0.002601. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.98K. Videre har ELIX en sirkulerende forsyning på 245.93M og total markedsverdi på $ 639.65K. Se ELIX livepris

Elixir Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Elixir Games direktepris, er gjeldende pris for Elixir Games 0.002601USD. Den sirkulerende forsyningen av Elixir Games(ELIX) er 0.00 ELIX , som gir den en markedsverdi på $639.65K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.000069 $ 0.00303 $ 0.0026

7 dager -0.16% $ -0.000526 $ 0.003476 $ 0.0026

30 dager -0.33% $ -0.001314 $ 0.0065 $ 0.00259 24-timers ytelse De siste 24 timene har Elixir Games vist en prisbevegelse på $-0.000069 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Elixir Games handlet på en topp på $0.003476 og en bunn på $0.0026 . Det så en prisendring på -0.16% . Denne nylige trenden viser potensialet til ELIX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Elixir Games opplevd en -0.33% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001314 av dens verdi. Dette indikerer at ELIX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Elixir Games prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ELIX prishistorikk

Hvordan fungerer Elixir Games (ELIX) prisforutsigelsesmodul? Elixir Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ELIX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Elixir Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ELIX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Elixir Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ELIX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ELIX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Elixir Games.

Hvorfor er ELIX-prisforutsigelse viktig?

ELIX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ELIX nå? I følge dine forutsigelser vil ELIX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ELIX neste måned? I følge Elixir Games (ELIX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ELIX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ELIX koste i 2026? Prisen på 1 Elixir Games (ELIX) i dag er $0.002601 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ELIX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ELIX i 2027? Elixir Games (ELIX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ELIX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ELIX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Elixir Games (ELIX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ELIX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Elixir Games (ELIX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ELIX koste i 2030? Prisen på 1 Elixir Games (ELIX) i dag er $0.002601 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ELIX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ELIX i 2040? Elixir Games (ELIX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ELIX innen 2040.