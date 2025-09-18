Hva er EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EigenLayer (EIGEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EigenLayer (EIGEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EigenLayer.

Sjekk EigenLayerprisprognosen nå!

EigenLayer (EIGEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EigenLayer (EIGEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EIGEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EigenLayer (EIGEN)

Leter du etter hvordan du kjøperEigenLayer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EigenLayer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EIGEN til lokale valutaer

Prøv konverting

EigenLayer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EigenLayer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om EigenLayer Hvor mye er EigenLayer (EIGEN) verdt i dag? Live EIGEN prisen i USD er 1.875 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EIGEN-til-USD-pris? $ 1.875 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EIGEN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for EigenLayer? Markedsverdien for EIGEN er $ 634.13M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EIGEN? Den sirkulerende forsyningen av EIGEN er 338.20M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEIGEN ? EIGEN oppnådde en ATH-pris på 5.651838515776891 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EIGEN? EIGEN så en ATL-pris på 0.6687837939049447 USD . Hva er handelsvolumet til EIGEN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EIGEN er $ 7.43M USD . Vil EIGEN gå høyere i år? EIGEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EIGEN prisprognosen for en mer grundig analyse.

EigenLayer (EIGEN) Viktige bransjeoppdateringer

