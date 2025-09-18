Dagens EigenLayer livepris er 1.875 USD. Spor prisoppdateringer for EIGEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EIGEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EigenLayer livepris er 1.875 USD. Spor prisoppdateringer for EIGEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EIGEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EigenLayer Pris(EIGEN)

$1.8779
$1.8779$1.8779
+0.58%1D
EigenLayer (EIGEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:30:16 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) Prisinformasjon (USD)

$ 1.8387
$ 1.8387$ 1.8387
$ 1.9682
$ 1.9682$ 1.9682
$ 1.8387
$ 1.8387$ 1.8387

$ 1.9682
$ 1.9682$ 1.9682

$ 5.651838515776891
$ 5.651838515776891$ 5.651838515776891

$ 0.6687837939049447
$ 0.6687837939049447$ 0.6687837939049447

-0.39%

+0.58%

+24.50%

+24.50%

EigenLayer (EIGEN) sanntidsprisen er $ 1.875. I løpet av de siste 24 timene har EIGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.8387 og et toppnivå på $ 1.9682, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EIGEN er $ 5.651838515776891, mens den rekordlave prisen er $ 0.6687837939049447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EIGEN endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og +24.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EigenLayer (EIGEN) Markedsinformasjon

$ 634.13M
$ 634.13M$ 634.13M

$ 7.43M
$ 7.43M$ 7.43M

$ 3.28B
$ 3.28B$ 3.28B

338.20M
338.20M 338.20M

--
----

1,748,317,058.1004372
1,748,317,058.1004372 1,748,317,058.1004372

0.01%

Nåværende markedsverdi på EigenLayer er $ 634.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.43M. Den sirkulerende forsyningen på EIGEN er 338.20M, med en total tilgang på 1748317058.1004372. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.28B.

EigenLayer (EIGEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EigenLayer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.010829+0.58%
30 dager$ +0.5151+37.87%
60 dager$ +0.3665+24.29%
90 dager$ +0.8381+80.82%
EigenLayer Prisendring i dag

I dag registrerte EIGEN en endring på $ +0.010829 (+0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EigenLayer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.5151 (+37.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EigenLayer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EIGEN en endring på $ +0.3665 (+24.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EigenLayer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.8381+80.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EigenLayer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

EigenLayer Prisforutsigelse (USD)

EIGEN til lokale valutaer

1 EigenLayer(EIGEN) til VND
49,340.625
1 EigenLayer(EIGEN) til AUD
A$2.83125
1 EigenLayer(EIGEN) til GBP
1.3875
1 EigenLayer(EIGEN) til EUR
1.59375
1 EigenLayer(EIGEN) til USD
$1.875
1 EigenLayer(EIGEN) til MYR
RM7.875
1 EigenLayer(EIGEN) til TRY
77.5875
1 EigenLayer(EIGEN) til JPY
¥275.625
1 EigenLayer(EIGEN) til ARS
ARS$2,765.475
1 EigenLayer(EIGEN) til RUB
156.5625
1 EigenLayer(EIGEN) til INR
165.16875
1 EigenLayer(EIGEN) til IDR
Rp31,249.9875
1 EigenLayer(EIGEN) til KRW
2,618.7
1 EigenLayer(EIGEN) til PHP
106.95
1 EigenLayer(EIGEN) til EGP
￡E.90.3
1 EigenLayer(EIGEN) til BRL
R$9.975
1 EigenLayer(EIGEN) til CAD
C$2.56875
1 EigenLayer(EIGEN) til BDT
228.2625
1 EigenLayer(EIGEN) til NGN
2,802.675
1 EigenLayer(EIGEN) til COP
$7,295.71875
1 EigenLayer(EIGEN) til ZAR
R.32.49375
1 EigenLayer(EIGEN) til UAH
77.475
1 EigenLayer(EIGEN) til TZS
T.Sh.4,641.075
1 EigenLayer(EIGEN) til VES
Bs305.625
1 EigenLayer(EIGEN) til CLP
$1,790.625
1 EigenLayer(EIGEN) til PKR
Rs532.2
1 EigenLayer(EIGEN) til KZT
1,015.14375
1 EigenLayer(EIGEN) til THB
฿59.64375
1 EigenLayer(EIGEN) til TWD
NT$56.6625
1 EigenLayer(EIGEN) til AED
د.إ6.88125
1 EigenLayer(EIGEN) til CHF
Fr1.48125
1 EigenLayer(EIGEN) til HKD
HK$14.56875
1 EigenLayer(EIGEN) til AMD
֏717.5625
1 EigenLayer(EIGEN) til MAD
.د.م16.9125
1 EigenLayer(EIGEN) til MXN
$34.48125
1 EigenLayer(EIGEN) til SAR
ريال7.03125
1 EigenLayer(EIGEN) til ETB
Br269.19375
1 EigenLayer(EIGEN) til KES
KSh242.2125
1 EigenLayer(EIGEN) til JOD
د.أ1.329375
1 EigenLayer(EIGEN) til PLN
6.7875
1 EigenLayer(EIGEN) til RON
лв8.08125
1 EigenLayer(EIGEN) til SEK
kr17.64375
1 EigenLayer(EIGEN) til BGN
лв3.1125
1 EigenLayer(EIGEN) til HUF
Ft623.11875
1 EigenLayer(EIGEN) til CZK
38.7375
1 EigenLayer(EIGEN) til KWD
د.ك0.571875
1 EigenLayer(EIGEN) til ILS
6.24375
1 EigenLayer(EIGEN) til BOB
Bs12.95625
1 EigenLayer(EIGEN) til AZN
3.1875
1 EigenLayer(EIGEN) til TJS
SM17.55
1 EigenLayer(EIGEN) til GEL
5.0625
1 EigenLayer(EIGEN) til AOA
Kz1,709.19375
1 EigenLayer(EIGEN) til BHD
.د.ب0.706875
1 EigenLayer(EIGEN) til BMD
$1.875
1 EigenLayer(EIGEN) til DKK
kr11.90625
1 EigenLayer(EIGEN) til HNL
L49.14375
1 EigenLayer(EIGEN) til MUR
85.0125
1 EigenLayer(EIGEN) til NAD
$32.53125
1 EigenLayer(EIGEN) til NOK
kr18.6375
1 EigenLayer(EIGEN) til NZD
$3.1875
1 EigenLayer(EIGEN) til PAB
B/.1.875
1 EigenLayer(EIGEN) til PGK
K7.8375
1 EigenLayer(EIGEN) til QAR
ر.ق6.80625
1 EigenLayer(EIGEN) til RSD
дин.186.975
1 EigenLayer(EIGEN) til UZS
soʻm23,148.13125
1 EigenLayer(EIGEN) til ALL
L154.6125
1 EigenLayer(EIGEN) til ANG
ƒ3.35625
1 EigenLayer(EIGEN) til AWG
ƒ3.375
1 EigenLayer(EIGEN) til BBD
$3.75
1 EigenLayer(EIGEN) til BAM
KM3.1125
1 EigenLayer(EIGEN) til BIF
Fr5,596.875
1 EigenLayer(EIGEN) til BND
$2.4
1 EigenLayer(EIGEN) til BSD
$1.875
1 EigenLayer(EIGEN) til JMD
$300.76875
1 EigenLayer(EIGEN) til KHR
7,530.1125
1 EigenLayer(EIGEN) til KMF
Fr783.75
1 EigenLayer(EIGEN) til LAK
40,760.86875
1 EigenLayer(EIGEN) til LKR
Rs567.15
1 EigenLayer(EIGEN) til MDL
L30.9375
1 EigenLayer(EIGEN) til MGA
Ar8,296.44375
1 EigenLayer(EIGEN) til MOP
P15.01875
1 EigenLayer(EIGEN) til MVR
28.6875
1 EigenLayer(EIGEN) til MWK
MK3,255.20625
1 EigenLayer(EIGEN) til MZN
MT119.8125
1 EigenLayer(EIGEN) til NPR
Rs264.225
1 EigenLayer(EIGEN) til PYG
13,391.25
1 EigenLayer(EIGEN) til RWF
Fr2,716.875
1 EigenLayer(EIGEN) til SBD
$15.375
1 EigenLayer(EIGEN) til SCR
26.86875
1 EigenLayer(EIGEN) til SRD
$71.41875
1 EigenLayer(EIGEN) til SVC
$16.40625
1 EigenLayer(EIGEN) til SZL
L32.53125
1 EigenLayer(EIGEN) til TMT
m6.5625
1 EigenLayer(EIGEN) til TND
د.ت5.45625
1 EigenLayer(EIGEN) til TTD
$12.69375
1 EigenLayer(EIGEN) til UGX
Sh6,577.5
1 EigenLayer(EIGEN) til XAF
Fr1,046.25
1 EigenLayer(EIGEN) til XCD
$5.0625
1 EigenLayer(EIGEN) til XOF
Fr1,046.25
1 EigenLayer(EIGEN) til XPF
Fr189.375
1 EigenLayer(EIGEN) til BWP
P24.975
1 EigenLayer(EIGEN) til BZD
$3.76875
1 EigenLayer(EIGEN) til CVE
$175.8375
1 EigenLayer(EIGEN) til DJF
Fr331.875
1 EigenLayer(EIGEN) til DOP
$116.2875
1 EigenLayer(EIGEN) til DZD
د.ج242.90625
1 EigenLayer(EIGEN) til FJD
$4.21875
1 EigenLayer(EIGEN) til GNF
Fr16,303.125
1 EigenLayer(EIGEN) til GTQ
Q14.3625
1 EigenLayer(EIGEN) til GYD
$392.41875
1 EigenLayer(EIGEN) til ISK
kr226.875

For en mer dyptgående forståelse av EigenLayer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EigenLayer nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EigenLayer

Hvor mye er EigenLayer (EIGEN) verdt i dag?
Live EIGEN prisen i USD er 1.875 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EIGEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EIGEN til USD er $ 1.875. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EigenLayer?
Markedsverdien for EIGEN er $ 634.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EIGEN?
Den sirkulerende forsyningen av EIGEN er 338.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEIGEN ?
EIGEN oppnådde en ATH-pris på 5.651838515776891 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EIGEN?
EIGEN så en ATL-pris på 0.6687837939049447 USD.
Hva er handelsvolumet til EIGEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EIGEN er $ 7.43M USD.
Vil EIGEN gå høyere i år?
EIGEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EIGEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:30:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

