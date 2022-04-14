EigenLayer (EIGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EigenLayer (EIGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EigenLayer (EIGEN) Informasjon EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. Offisiell nettside: https://www.eigenlayer.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.eigenlayer.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83

EigenLayer (EIGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EigenLayer (EIGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 577.14M $ 577.14M $ 577.14M Total forsyning: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Sirkulerende forsyning: $ 338.20M $ 338.20M $ 338.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B All-time high: $ 5.66 $ 5.66 $ 5.66 All-Time Low: $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 Nåværende pris: $ 1.7065 $ 1.7065 $ 1.7065 Lær mer om EigenLayer (EIGEN) pris

EigenLayer (EIGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EigenLayer (EIGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EIGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EIGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EIGENs tokenomics, kan du utforske EIGEN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EIGEN Interessert i å legge til EigenLayer (EIGEN) i porteføljen din?

EigenLayer (EIGEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EIGEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EIGEN nå!

EIGEN prisforutsigelse Vil du vite hvor EIGEN kan være på vei? Vår EIGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EIGEN tokenets prisforutsigelse nå!

