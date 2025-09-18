Dagens MULTIVERSX livepris er 14.18 USD. Spor prisoppdateringer for EGLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MULTIVERSX livepris er 14.18 USD. Spor prisoppdateringer for EGLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MULTIVERSX Logo

MULTIVERSX Pris(EGLD)

1 EGLD til USD livepris:

$14.17
$14.17
+0.21%1D
USD
MULTIVERSX (EGLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:02:27 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 14.03
$ 14.03
24 timer lav
$ 14.78
$ 14.78
24 timer høy

$ 14.03
$ 14.03

$ 14.78
$ 14.78

$ 542.5796223449056
$ 542.5796223449056

$ 6.54362957
$ 6.54362957

-0.15%

+0.21%

-1.60%

-1.60%

MULTIVERSX (EGLD) sanntidsprisen er $ 14.18. I løpet av de siste 24 timene har EGLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.03 og et toppnivå på $ 14.78, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGLD er $ 542.5796223449056, mens den rekordlave prisen er $ 6.54362957.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGLD endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +0.21% over 24 timer og -1.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MULTIVERSX (EGLD) Markedsinformasjon

No.144

$ 405.86M
$ 405.86M

$ 1.74M
$ 1.74M

$ 445.48M
$ 445.48M

28.62M
28.62M

31,415,926
31,415,926

28,630,185
28,630,185

91.10%

0.01%

EGLD

Nåværende markedsverdi på MULTIVERSX er $ 405.86M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.74M. Den sirkulerende forsyningen på EGLD er 28.62M, med en total tilgang på 28630185. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 445.48M.

MULTIVERSX (EGLD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MULTIVERSX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0297+0.21%
30 dager$ -1.07-7.02%
60 dager$ -3.65-20.48%
90 dager$ +1.55+12.27%
MULTIVERSX Prisendring i dag

I dag registrerte EGLD en endring på $ +0.0297 (+0.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MULTIVERSX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.07 (-7.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MULTIVERSX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EGLD en endring på $ -3.65 (-20.48%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MULTIVERSX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.55+12.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MULTIVERSX (EGLD)?

Sjekk ut MULTIVERSX Prishistorikk-siden nå.

Hva er MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MULTIVERSX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EGLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MULTIVERSX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MULTIVERSX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MULTIVERSX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MULTIVERSX (EGLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MULTIVERSX (EGLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MULTIVERSX.

Sjekk MULTIVERSXprisprognosen nå!

MULTIVERSX (EGLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MULTIVERSX (EGLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EGLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MULTIVERSX (EGLD)

Leter du etter hvordan du kjøperMULTIVERSX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MULTIVERSX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EGLD til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av MULTIVERSX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MULTIVERSX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MULTIVERSX

Hvor mye er MULTIVERSX (EGLD) verdt i dag?
Live EGLD prisen i USD er 14.18 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EGLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EGLD til USD er $ 14.18. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MULTIVERSX?
Markedsverdien for EGLD er $ 405.86M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EGLD?
Den sirkulerende forsyningen av EGLD er 28.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEGLD ?
EGLD oppnådde en ATH-pris på 542.5796223449056 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EGLD?
EGLD så en ATL-pris på 6.54362957 USD.
Hva er handelsvolumet til EGLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EGLD er $ 1.74M USD.
Vil EGLD gå høyere i år?
EGLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EGLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:02:27 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$14.17
$14.17
