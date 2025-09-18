Hva er MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MULTIVERSX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EGLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MULTIVERSX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MULTIVERSX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MULTIVERSX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MULTIVERSX (EGLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MULTIVERSX (EGLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MULTIVERSX.

Sjekk MULTIVERSXprisprognosen nå!

MULTIVERSX (EGLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MULTIVERSX (EGLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EGLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MULTIVERSX (EGLD)

Leter du etter hvordan du kjøperMULTIVERSX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MULTIVERSX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EGLD til lokale valutaer

Prøv konverting

MULTIVERSX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MULTIVERSX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MULTIVERSX Hvor mye er MULTIVERSX (EGLD) verdt i dag? Live EGLD prisen i USD er 14.18 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EGLD-til-USD-pris? $ 14.18 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EGLD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MULTIVERSX? Markedsverdien for EGLD er $ 405.86M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EGLD? Den sirkulerende forsyningen av EGLD er 28.62M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEGLD ? EGLD oppnådde en ATH-pris på 542.5796223449056 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EGLD? EGLD så en ATL-pris på 6.54362957 USD . Hva er handelsvolumet til EGLD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EGLD er $ 1.74M USD . Vil EGLD gå høyere i år? EGLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EGLD prisprognosen for en mer grundig analyse.

MULTIVERSX (EGLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?