MULTIVERSX (EGLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MULTIVERSX (EGLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

MULTIVERSX (EGLD) Informasjon Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Offisiell nettside: https://multiversx.com/ Teknisk dokument: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.multiversx.com/ Kjøp EGLD nå!

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MULTIVERSX (EGLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 395.39M $ 395.39M $ 395.39M Total forsyning: $ 28.64M $ 28.64M $ 28.64M Sirkulerende forsyning: $ 28.63M $ 28.63M $ 28.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 433.85M $ 433.85M $ 433.85M All-time high: $ 237 $ 237 $ 237 All-Time Low: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 Nåværende pris: $ 13.81 $ 13.81 $ 13.81 Lær mer om MULTIVERSX (EGLD) pris

MULTIVERSX (EGLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MULTIVERSX (EGLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EGLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EGLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EGLDs tokenomics, kan du utforske EGLD tokenets livepris!

MULTIVERSX (EGLD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EGLD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EGLD nå!

EGLD prisforutsigelse Vil du vite hvor EGLD kan være på vei? Vår EGLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EGLD tokenets prisforutsigelse nå!

