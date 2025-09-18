Dagens DOG GO TO THE MOON livepris er 0.002401 USD. Spor prisoppdateringer for DOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DOG GO TO THE MOON livepris er 0.002401 USD. Spor prisoppdateringer for DOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DOG GO TO THE MOON Logo

DOG GO TO THE MOON Pris(DOG)

$0.002396
+0.37%1D
DOG GO TO THE MOON (DOG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:13:21 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) Prisinformasjon (USD)

$ 0.002371
$ 0.002603
$ 0.002371
$ 0.002603
$ 0.009947045275834055
$ 0.001001575648348698
+0.54%

+0.37%

-3.85%

-3.85%

DOG GO TO THE MOON (DOG) sanntidsprisen er $ 0.002401. I løpet av de siste 24 timene har DOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002371 og et toppnivå på $ 0.002603, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOG er $ 0.009947045275834055, mens den rekordlave prisen er $ 0.001001575648348698.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOG endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOG GO TO THE MOON (DOG) Markedsinformasjon

$ 240.10M
$ 980.79K
$ 240.10M
100.00B
100,000,000,000
100,000,000,000
100.00%

0.01%

BTCRUNES

Nåværende markedsverdi på DOG GO TO THE MOON er $ 240.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 980.79K. Den sirkulerende forsyningen på DOG er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 240.10M.

DOG GO TO THE MOON (DOG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DOG GO TO THE MOON for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000883+0.37%
30 dager$ -0.000385-13.82%
60 dager$ -0.00175-42.16%
90 dager$ -0.000449-15.76%
DOG GO TO THE MOON Prisendring i dag

I dag registrerte DOG en endring på $ +0.00000883 (+0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DOG GO TO THE MOON 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000385 (-13.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DOG GO TO THE MOON 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DOG en endring på $ -0.00175 (-42.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DOG GO TO THE MOON 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000449-15.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DOG GO TO THE MOON (DOG)?

Sjekk ut DOG GO TO THE MOON Prishistorikk-siden nå.

Hva er DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DOG GO TO THE MOON investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DOG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DOG GO TO THE MOON på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DOG GO TO THE MOON kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DOG GO TO THE MOON Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DOG GO TO THE MOON (DOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DOG GO TO THE MOON (DOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DOG GO TO THE MOON.

Sjekk DOG GO TO THE MOONprisprognosen nå!

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DOG GO TO THE MOON (DOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DOG GO TO THE MOON (DOG)

Leter du etter hvordan du kjøperDOG GO TO THE MOON? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DOG GO TO THE MOON på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DOG GO TO THE MOON Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DOG GO TO THE MOON, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell DOG GO TO THE MOON nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DOG GO TO THE MOON

Hvor mye er DOG GO TO THE MOON (DOG) verdt i dag?
Live DOG prisen i USD er 0.002401 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOG til USD er $ 0.002401. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DOG GO TO THE MOON?
Markedsverdien for DOG er $ 240.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOG?
Den sirkulerende forsyningen av DOG er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOG ?
DOG oppnådde en ATH-pris på 0.009947045275834055 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOG?
DOG så en ATL-pris på 0.001001575648348698 USD.
Hva er handelsvolumet til DOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOG er $ 980.79K USD.
Vil DOG gå høyere i år?
DOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:13:21 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

