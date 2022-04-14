DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOG GO TO THE MOON (DOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOG GO TO THE MOON (DOG) Informasjon DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. Offisiell nettside: https://doggotothemoon.io Blokkutforsker: https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON Kjøp DOG nå!

DOG GO TO THE MOON (DOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOG GO TO THE MOON (DOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 222.30M $ 222.30M $ 222.30M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 222.30M $ 222.30M $ 222.30M All-time high: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 All-Time Low: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 Nåværende pris: $ 0.002223 $ 0.002223 $ 0.002223 Lær mer om DOG GO TO THE MOON (DOG) pris

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOG GO TO THE MOON (DOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGs tokenomics, kan du utforske DOG tokenets livepris!

DOG GO TO THE MOON (DOG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOG nå!

DOG prisforutsigelse Vil du vite hvor DOG kan være på vei? Vår DOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOG tokenets prisforutsigelse nå!

