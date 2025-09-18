Hva er DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

Folk spør også: Andre spørsmål om DEXE Hvor mye er DEXE (DEXE) verdt i dag? Live DEXE prisen i USD er 9.871 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEXE-til-USD-pris? $ 9.871 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEXE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DEXE? Markedsverdien for DEXE er $ 826.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEXE? Den sirkulerende forsyningen av DEXE er 83.73M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEXE ? DEXE oppnådde en ATH-pris på 33.54117435 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEXE? DEXE så en ATL-pris på 0.65351413 USD . Hva er handelsvolumet til DEXE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEXE er $ 6.02M USD . Vil DEXE gå høyere i år? DEXE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEXE prisprognosen for en mer grundig analyse.

DEXE (DEXE) Viktige bransjeoppdateringer

