Dagens DEXE livepris er 9.871 USD. Spor prisoppdateringer for DEXE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

$9.85
+9.93%1D
DEXE (DEXE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:27:46 (UTC+8)

DEXE (DEXE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 7.74
24 timer lav
$ 10.024
24 timer høy

$ 7.74
$ 10.024
$ 33.54117435
$ 0.65351413
+9.16%

+9.93%

+42.60%

+42.60%

DEXE (DEXE) sanntidsprisen er $ 9.871. I løpet av de siste 24 timene har DEXE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 7.74 og et toppnivå på $ 10.024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEXE er $ 33.54117435, mens den rekordlave prisen er $ 0.65351413.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEXE endret seg med +9.16% i løpet av den siste timen, +9.93% over 24 timer og +42.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEXE (DEXE) Markedsinformasjon

No.112

$ 826.53M
$ 6.02M
$ 952.60M
83.73M
96,504,599.33609451
0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på DEXE er $ 826.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.02M. Den sirkulerende forsyningen på DEXE er 83.73M, med en total tilgang på 96504599.33609451. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 952.60M.

DEXE (DEXE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DEXE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.88975+9.93%
30 dager$ +2.624+36.20%
60 dager$ +2.475+33.46%
90 dager$ +2.253+29.57%
DEXE Prisendring i dag

I dag registrerte DEXE en endring på $ +0.88975 (+9.93%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DEXE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +2.624 (+36.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DEXE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEXE en endring på $ +2.475 (+33.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DEXE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2.253+29.57% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DEXE (DEXE)?

Sjekk ut DEXE Prishistorikk-siden nå.

Hva er DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DEXE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEXE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DEXE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DEXE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DEXE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DEXE (DEXE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DEXE (DEXE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DEXE.

Sjekk DEXEprisprognosen nå!

DEXE (DEXE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DEXE (DEXE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEXE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DEXE (DEXE)

Leter du etter hvordan du kjøperDEXE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DEXE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEXE til lokale valutaer

1 DEXE(DEXE) til VND
259,755.365
1 DEXE(DEXE) til AUD
A$14.90521
1 DEXE(DEXE) til GBP
7.30454
1 DEXE(DEXE) til EUR
8.39035
1 DEXE(DEXE) til USD
$9.871
1 DEXE(DEXE) til MYR
RM41.4582
1 DEXE(DEXE) til TRY
408.46198
1 DEXE(DEXE) til JPY
¥1,451.037
1 DEXE(DEXE) til ARS
ARS$14,558.93532
1 DEXE(DEXE) til RUB
824.2285
1 DEXE(DEXE) til INR
869.53639
1 DEXE(DEXE) til IDR
Rp164,516.60086
1 DEXE(DEXE) til KRW
13,786.23344
1 DEXE(DEXE) til PHP
563.04184
1 DEXE(DEXE) til EGP
￡E.475.38736
1 DEXE(DEXE) til BRL
R$52.51372
1 DEXE(DEXE) til CAD
C$13.52327
1 DEXE(DEXE) til BDT
1,201.69554
1 DEXE(DEXE) til NGN
14,754.77596
1 DEXE(DEXE) til COP
$38,408.55455
1 DEXE(DEXE) til ZAR
R.171.06443
1 DEXE(DEXE) til UAH
407.86972
1 DEXE(DEXE) til TZS
T.Sh.24,433.09404
1 DEXE(DEXE) til VES
Bs1,608.973
1 DEXE(DEXE) til CLP
$9,426.805
1 DEXE(DEXE) til PKR
Rs2,801.78464
1 DEXE(DEXE) til KZT
5,344.25811
1 DEXE(DEXE) til THB
฿313.99651
1 DEXE(DEXE) til TWD
NT$298.30162
1 DEXE(DEXE) til AED
د.إ36.22657
1 DEXE(DEXE) til CHF
Fr7.79809
1 DEXE(DEXE) til HKD
HK$76.69767
1 DEXE(DEXE) til AMD
֏3,777.6317
1 DEXE(DEXE) til MAD
.د.م89.03642
1 DEXE(DEXE) til MXN
$181.52769
1 DEXE(DEXE) til SAR
ريال37.01625
1 DEXE(DEXE) til ETB
Br1,417.17947
1 DEXE(DEXE) til KES
KSh1,275.13578
1 DEXE(DEXE) til JOD
د.أ6.998539
1 DEXE(DEXE) til PLN
35.73302
1 DEXE(DEXE) til RON
лв42.54401
1 DEXE(DEXE) til SEK
kr92.88611
1 DEXE(DEXE) til BGN
лв16.38586
1 DEXE(DEXE) til HUF
Ft3,280.42943
1 DEXE(DEXE) til CZK
203.93486
1 DEXE(DEXE) til KWD
د.ك3.010655
1 DEXE(DEXE) til ILS
32.87043
1 DEXE(DEXE) til BOB
Bs68.20861
1 DEXE(DEXE) til AZN
16.7807
1 DEXE(DEXE) til TJS
SM92.39256
1 DEXE(DEXE) til GEL
26.6517
1 DEXE(DEXE) til AOA
Kz8,998.10747
1 DEXE(DEXE) til BHD
.د.ب3.721367
1 DEXE(DEXE) til BMD
$9.871
1 DEXE(DEXE) til DKK
kr62.68085
1 DEXE(DEXE) til HNL
L258.71891
1 DEXE(DEXE) til MUR
447.55114
1 DEXE(DEXE) til NAD
$171.26185
1 DEXE(DEXE) til NOK
kr98.11774
1 DEXE(DEXE) til NZD
$16.7807
1 DEXE(DEXE) til PAB
B/.9.871
1 DEXE(DEXE) til PGK
K41.26078
1 DEXE(DEXE) til QAR
ر.ق35.83173
1 DEXE(DEXE) til RSD
дин.984.33612
1 DEXE(DEXE) til UZS
soʻm121,864.10857
1 DEXE(DEXE) til ALL
L813.96266
1 DEXE(DEXE) til ANG
ƒ17.66909
1 DEXE(DEXE) til AWG
ƒ17.7678
1 DEXE(DEXE) til BBD
$19.742
1 DEXE(DEXE) til BAM
KM16.38586
1 DEXE(DEXE) til BIF
Fr29,464.935
1 DEXE(DEXE) til BND
$12.63488
1 DEXE(DEXE) til BSD
$9.871
1 DEXE(DEXE) til JMD
$1,583.40711
1 DEXE(DEXE) til KHR
39,642.52826
1 DEXE(DEXE) til KMF
Fr4,126.078
1 DEXE(DEXE) til LAK
214,586.95223
1 DEXE(DEXE) til LKR
Rs2,985.78008
1 DEXE(DEXE) til MDL
L162.8715
1 DEXE(DEXE) til MGA
Ar43,676.90467
1 DEXE(DEXE) til MOP
P79.06671
1 DEXE(DEXE) til MVR
151.0263
1 DEXE(DEXE) til MWK
MK17,137.14181
1 DEXE(DEXE) til MZN
MT630.7569
1 DEXE(DEXE) til NPR
Rs1,391.02132
1 DEXE(DEXE) til PYG
70,498.682
1 DEXE(DEXE) til RWF
Fr14,303.079
1 DEXE(DEXE) til SBD
$80.9422
1 DEXE(DEXE) til SCR
141.45143
1 DEXE(DEXE) til SRD
$375.98639
1 DEXE(DEXE) til SVC
$86.37125
1 DEXE(DEXE) til SZL
L171.26185
1 DEXE(DEXE) til TMT
m34.5485
1 DEXE(DEXE) til TND
د.ت28.72461
1 DEXE(DEXE) til TTD
$66.82667
1 DEXE(DEXE) til UGX
Sh34,627.468
1 DEXE(DEXE) til XAF
Fr5,508.018
1 DEXE(DEXE) til XCD
$26.6517
1 DEXE(DEXE) til XOF
Fr5,508.018
1 DEXE(DEXE) til XPF
Fr996.971
1 DEXE(DEXE) til BWP
P131.48172
1 DEXE(DEXE) til BZD
$19.84071
1 DEXE(DEXE) til CVE
$925.70238
1 DEXE(DEXE) til DJF
Fr1,747.167
1 DEXE(DEXE) til DOP
$612.19942
1 DEXE(DEXE) til DZD
د.ج1,278.78805
1 DEXE(DEXE) til FJD
$22.20975
1 DEXE(DEXE) til GNF
Fr85,828.345
1 DEXE(DEXE) til GTQ
Q75.61186
1 DEXE(DEXE) til GYD
$2,065.90159
1 DEXE(DEXE) til ISK
kr1,194.391

DEXE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DEXE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DEXE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DEXE

Hvor mye er DEXE (DEXE) verdt i dag?
Live DEXE prisen i USD er 9.871 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEXE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEXE til USD er $ 9.871. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DEXE?
Markedsverdien for DEXE er $ 826.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEXE?
Den sirkulerende forsyningen av DEXE er 83.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEXE ?
DEXE oppnådde en ATH-pris på 33.54117435 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEXE?
DEXE så en ATL-pris på 0.65351413 USD.
Hva er handelsvolumet til DEXE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEXE er $ 6.02M USD.
Vil DEXE gå høyere i år?
DEXE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEXE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:27:46 (UTC+8)

DEXE (DEXE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

