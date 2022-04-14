DEXE (DEXE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DEXE (DEXE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DEXE (DEXE) Informasjon Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Offisiell nettside: https://dexe.network/ Teknisk dokument: https://whitepaper.dexe.network/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Kjøp DEXE nå!

DEXE (DEXE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DEXE (DEXE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 925.17M $ 925.17M $ 925.17M Total forsyning: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Sirkulerende forsyning: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B All-time high: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 All-Time Low: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Nåværende pris: $ 11.049 $ 11.049 $ 11.049 Lær mer om DEXE (DEXE) pris

DEXE (DEXE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEXE (DEXE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEXE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEXE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEXEs tokenomics, kan du utforske DEXE tokenets livepris!

DEXE (DEXE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEXE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEXE nå!

DEXE prisforutsigelse Vil du vite hvor DEXE kan være på vei? Vår DEXE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEXE tokenets prisforutsigelse nå!

