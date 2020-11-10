DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

NavnDEXE

RangeringNo.93

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)13.09%

Opplagsforsyning83,733,647.45513172

Maksimal forsyning0

Total forsyning96,504,599.33609451

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high33.54117435,2021-03-08

Laveste pris0.65351413,2020-11-10

Offentlig blokkjedeETH

