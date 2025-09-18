Dagens DAO Maker livepris er 0.1176 USD. Spor prisoppdateringer for DAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DAO Maker livepris er 0.1176 USD. Spor prisoppdateringer for DAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DAO Maker Logo

DAO Maker Pris(DAO)

1 DAO til USD livepris:

$0.1179
+0.34%1D
USD
DAO Maker (DAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:11:59 (UTC+8)

DAO Maker (DAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.117
24 timer lav
$ 0.1231
24 timer høy

$ 0.117
$ 0.1231
$ 8.75191628
$ 0.10402367680053178
+0.08%

+0.34%

-3.29%

-3.29%

DAO Maker (DAO) sanntidsprisen er $ 0.1176. I løpet av de siste 24 timene har DAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.117 og et toppnivå på $ 0.1231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAO er $ 8.75191628, mens den rekordlave prisen er $ 0.10402367680053178.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAO endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og -3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DAO Maker (DAO) Markedsinformasjon

No.865

$ 23.89M
$ 184.77K
$ 32.80M
203.11M
278,922,190.74449474
ETH

Nåværende markedsverdi på DAO Maker er $ 23.89M, med et 24-timers handelsvolum på $ 184.77K. Den sirkulerende forsyningen på DAO er 203.11M, med en total tilgang på 278922190.74449474. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.80M.

DAO Maker (DAO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DAO Maker for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0004+0.34%
30 dager$ -0.0008-0.68%
60 dager$ -0.0219-15.70%
90 dager$ -0.001-0.85%
DAO Maker Prisendring i dag

I dag registrerte DAO en endring på $ +0.0004 (+0.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DAO Maker 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0008 (-0.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DAO Maker 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DAO en endring på $ -0.0219 (-15.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DAO Maker 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001-0.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DAO Maker (DAO)?

Sjekk ut DAO Maker Prishistorikk-siden nå.

Hva er DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DAO Maker investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DAO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DAO Maker på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DAO Maker kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DAO Maker Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DAO Maker (DAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DAO Maker (DAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DAO Maker.

Sjekk DAO Makerprisprognosen nå!

DAO Maker (DAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DAO Maker (DAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DAO Maker (DAO)

Leter du etter hvordan du kjøperDAO Maker? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DAO Maker på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DAO til lokale valutaer

DAO Maker Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DAO Maker, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DAO Maker nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DAO Maker

Hvor mye er DAO Maker (DAO) verdt i dag?
Live DAO prisen i USD er 0.1176 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAO til USD er $ 0.1176. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DAO Maker?
Markedsverdien for DAO er $ 23.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAO?
Den sirkulerende forsyningen av DAO er 203.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAO ?
DAO oppnådde en ATH-pris på 8.75191628 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAO?
DAO så en ATL-pris på 0.10402367680053178 USD.
Hva er handelsvolumet til DAO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAO er $ 184.77K USD.
Vil DAO gå høyere i år?
DAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAO prisprognosen for en mer grundig analyse.
DAO Maker (DAO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

