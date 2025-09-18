Hva er DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



DAO Maker Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DAO Maker (DAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DAO Maker (DAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DAO Maker.

DAO Maker (DAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DAO Maker (DAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DAO Maker (DAO)

Leter du etter hvordan du kjøperDAO Maker? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DAO Maker på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

For en mer dyptgående forståelse av DAO Maker, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DAO Maker Hvor mye er DAO Maker (DAO) verdt i dag? Live DAO prisen i USD er 0.1176 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DAO-til-USD-pris? $ 0.1176 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DAO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DAO Maker? Markedsverdien for DAO er $ 23.89M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DAO? Den sirkulerende forsyningen av DAO er 203.11M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAO ? DAO oppnådde en ATH-pris på 8.75191628 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DAO? DAO så en ATL-pris på 0.10402367680053178 USD . Hva er handelsvolumet til DAO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAO er $ 184.77K USD . Vil DAO gå høyere i år? DAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAO prisprognosen for en mer grundig analyse.

DAO Maker (DAO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

