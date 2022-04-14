DAO Maker (DAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DAO Maker (DAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DAO Maker (DAO) Informasjon DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Offisiell nettside: https://daomaker.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Blokkutforsker: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Kjøp DAO nå!

DAO Maker (DAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DAO Maker (DAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.02M $ 24.02M $ 24.02M Total forsyning: $ 278.86M $ 278.86M $ 278.86M Sirkulerende forsyning: $ 203.04M $ 203.04M $ 203.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.99M $ 32.99M $ 32.99M All-time high: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 All-Time Low: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Nåværende pris: $ 0.1183 $ 0.1183 $ 0.1183 Lær mer om DAO Maker (DAO) pris

DAO Maker (DAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DAO Maker (DAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAOs tokenomics, kan du utforske DAO tokenets livepris!

DAO Maker (DAO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DAO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DAO nå!

