Få DAO Maker prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DAO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på DAO Maker % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1197 $0.1197 $0.1197 -0.16% USD Faktisk Prediksjon DAO Maker-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) DAO Maker (DAO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan DAO Maker potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1197 i 2025. DAO Maker (DAO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan DAO Maker potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.125685 i 2026. DAO Maker (DAO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DAO for 2027 $ 0.131969 med en 10.25% vekstrate. DAO Maker (DAO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DAO for 2028 $ 0.138567 med en 15.76% vekstrate. DAO Maker (DAO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DAO for 2029 $ 0.145496 med en 21.55% vekstrate. DAO Maker (DAO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DAO for 2030 $ 0.152770 med en 27.63% vekstrate. DAO Maker (DAO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på DAO Maker potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.248847. DAO Maker (DAO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på DAO Maker potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.405346. År Pris Vekst 2025 $ 0.1197 0.00%

2026 $ 0.125685 5.00%

2027 $ 0.131969 10.25%

2028 $ 0.138567 15.76%

2029 $ 0.145496 21.55%

2030 $ 0.152770 27.63%

2031 $ 0.160409 34.01%

2032 $ 0.168429 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.176851 47.75%

2034 $ 0.185693 55.13%

2035 $ 0.194978 62.89%

2036 $ 0.204727 71.03%

2037 $ 0.214964 79.59%

2038 $ 0.225712 88.56%

2039 $ 0.236997 97.99%

2040 $ 0.248847 107.89% Vis mer Kortsiktig DAO Maker-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.1197 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.119716 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.119814 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.120191 0.41% DAO Maker (DAO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DAO September 21, 2025(I dag) er $0.1197 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. DAO Maker (DAO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DAO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.119716 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. DAO Maker (DAO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DAO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.119814 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. DAO Maker (DAO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DAO $0.120191 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende DAO Maker prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1197$ 0.1197 $ 0.1197 Prisendring (24 t) -0.16% Markedsverdi $ 24.31M$ 24.31M $ 24.31M Opplagsforsyning 203.06M 203.06M 203.06M Volum (24 timer) $ 115.78K$ 115.78K $ 115.78K Volum (24 timer) -- Den siste DAO-prisen er $ 0.1197. Den har en 24-timers endring på -0.16%, med et 24-timers handelsvolum på $ 115.78K. Videre har DAO en sirkulerende forsyning på 203.06M og total markedsverdi på $ 24.31M. Se DAO livepris

DAO Maker Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for DAO Maker direktepris, er gjeldende pris for DAO Maker 0.1197USD. Den sirkulerende forsyningen av DAO Maker(DAO) er 0.00 DAO , som gir den en markedsverdi på $24.31M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.001799 $ 0.1202 $ 0.1174

7 dager -0.03% $ -0.004000 $ 0.125 $ 0.117

30 dager 0.00% $ 0.000500 $ 0.1308 $ 0.112 24-timers ytelse De siste 24 timene har DAO Maker vist en prisbevegelse på $0.001799 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har DAO Maker handlet på en topp på $0.125 og en bunn på $0.117 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til DAO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har DAO Maker opplevd en 0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000500 av dens verdi. Dette indikerer at DAO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette DAO Maker prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DAO prishistorikk

Hvordan fungerer DAO Maker (DAO) prisforutsigelsesmodul? DAO Maker-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DAO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for DAO Maker det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DAO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til DAO Maker. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DAO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DAO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til DAO Maker.

Hvorfor er DAO-prisforutsigelse viktig?

DAO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DAO nå? I følge dine forutsigelser vil DAO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DAO neste måned? I følge DAO Maker (DAO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DAO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DAO koste i 2026? Prisen på 1 DAO Maker (DAO) i dag er $0.1197 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DAO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DAO i 2027? DAO Maker (DAO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DAO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DAO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil DAO Maker (DAO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DAO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil DAO Maker (DAO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DAO koste i 2030? Prisen på 1 DAO Maker (DAO) i dag er $0.1197 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DAO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DAO i 2040? DAO Maker (DAO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DAO innen 2040.