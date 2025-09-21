Hva er Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk DAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Reservoir på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Reservoir kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Reservoir Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Reservoir (DAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Reservoir (DAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Reservoir.

Sjekk Reservoirprisprognosen nå!

Reservoir (DAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Reservoir (DAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Reservoir (DAM)

Leter du etter hvordan du kjøperReservoir? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Reservoir på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Reservoir Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Reservoir, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er Reservoir (DAM) verdt i dag? Live DAM prisen i USD er 0.09834 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DAM-til-USD-pris? $ 0.09834 . Hva er markedsverdien for Reservoir? Markedsverdien for DAM er $ 19.67M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DAM? Den sirkulerende forsyningen av DAM er 199.99M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAM ? DAM oppnådde en ATH-pris på 0.16520038956968847 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DAM? DAM så en ATL-pris på 0.03985198012867981 USD . Hva er handelsvolumet til DAM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAM er $ 1.17M USD .

