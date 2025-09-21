Dagens Reservoir livepris er 0.09834 USD. Spor prisoppdateringer for DAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Reservoir livepris er 0.09834 USD. Spor prisoppdateringer for DAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DAM

DAM Prisinformasjon

DAM teknisk dokument

DAM Offisiell nettside

DAM tokenomics

DAM Prisprognose

DAM-historikk

DAM Kjøpeguide

DAM-til-fiat-valutakonverter

DAM Spot

DAM USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Reservoir Logo

Reservoir Pris(DAM)

1 DAM til USD livepris:

$0.09834
$0.09834$0.09834
-3.50%1D
USD
Reservoir (DAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:13:34 (UTC+8)

Reservoir (DAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0932
$ 0.0932$ 0.0932
24 timer lav
$ 0.12593
$ 0.12593$ 0.12593
24 timer høy

$ 0.0932
$ 0.0932$ 0.0932

$ 0.12593
$ 0.12593$ 0.12593

$ 0.16520038956968847
$ 0.16520038956968847$ 0.16520038956968847

$ 0.03985198012867981
$ 0.03985198012867981$ 0.03985198012867981

-0.83%

-3.50%

+24.90%

+24.90%

Reservoir (DAM) sanntidsprisen er $ 0.09834. I løpet av de siste 24 timene har DAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0932 og et toppnivå på $ 0.12593, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAM er $ 0.16520038956968847, mens den rekordlave prisen er $ 0.03985198012867981.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAM endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -3.50% over 24 timer og +24.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reservoir (DAM) Markedsinformasjon

No.919

$ 19.67M
$ 19.67M$ 19.67M

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 98.34M
$ 98.34M$ 98.34M

199.99M
199.99M 199.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.99%

BSC

Nåværende markedsverdi på Reservoir er $ 19.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.17M. Den sirkulerende forsyningen på DAM er 199.99M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.34M.

Reservoir (DAM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Reservoir for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0035667-3.50%
30 dager$ +0.03494+55.11%
60 dager$ +0.06714+215.19%
90 dager$ +0.06714+215.19%
Reservoir Prisendring i dag

I dag registrerte DAM en endring på $ -0.0035667 (-3.50%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Reservoir 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.03494 (+55.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Reservoir 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DAM en endring på $ +0.06714 (+215.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Reservoir 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06714+215.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Reservoir (DAM)?

Sjekk ut Reservoir Prishistorikk-siden nå.

Hva er Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Reservoir investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Reservoir på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Reservoir kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Reservoir Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Reservoir (DAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Reservoir (DAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Reservoir.

Sjekk Reservoirprisprognosen nå!

Reservoir (DAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Reservoir (DAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Reservoir (DAM)

Leter du etter hvordan du kjøperReservoir? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Reservoir på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DAM til lokale valutaer

1 Reservoir(DAM) til VND
2,587.8171
1 Reservoir(DAM) til AUD
A$0.1484934
1 Reservoir(DAM) til GBP
0.0727716
1 Reservoir(DAM) til EUR
0.083589
1 Reservoir(DAM) til USD
$0.09834
1 Reservoir(DAM) til MYR
RM0.413028
1 Reservoir(DAM) til TRY
4.0683258
1 Reservoir(DAM) til JPY
¥14.45598
1 Reservoir(DAM) til ARS
ARS$145.258014
1 Reservoir(DAM) til RUB
8.21139
1 Reservoir(DAM) til INR
8.6627706
1 Reservoir(DAM) til IDR
Rp1,638.9993444
1 Reservoir(DAM) til KRW
137.3455776
1 Reservoir(DAM) til PHP
5.5994796
1 Reservoir(DAM) til EGP
￡E.4.7360544
1 Reservoir(DAM) til BRL
R$0.5231688
1 Reservoir(DAM) til CAD
C$0.1347258
1 Reservoir(DAM) til BDT
11.9817456
1 Reservoir(DAM) til NGN
147.21498
1 Reservoir(DAM) til COP
$384.140625
1 Reservoir(DAM) til ZAR
R.1.7052156
1 Reservoir(DAM) til UAH
4.0634088
1 Reservoir(DAM) til TZS
T.Sh.243.4151016
1 Reservoir(DAM) til VES
Bs16.02942
1 Reservoir(DAM) til CLP
$93.9147
1 Reservoir(DAM) til PKR
Rs27.9128256
1 Reservoir(DAM) til KZT
53.30028
1 Reservoir(DAM) til THB
฿3.132129
1 Reservoir(DAM) til TWD
NT$2.9728182
1 Reservoir(DAM) til AED
د.إ0.3609078
1 Reservoir(DAM) til CHF
Fr0.0776886
1 Reservoir(DAM) til HKD
HK$0.7641018
1 Reservoir(DAM) til AMD
֏37.6779876
1 Reservoir(DAM) til MAD
.د.م0.8880102
1 Reservoir(DAM) til MXN
$1.809456
1 Reservoir(DAM) til SAR
ريال0.368775
1 Reservoir(DAM) til ETB
Br14.1186738
1 Reservoir(DAM) til KES
KSh12.7143786
1 Reservoir(DAM) til JOD
د.أ0.06972306
1 Reservoir(DAM) til PLN
0.3569742
1 Reservoir(DAM) til RON
лв0.4248288
1 Reservoir(DAM) til SEK
kr0.9253794
1 Reservoir(DAM) til BGN
лв0.1632444
1 Reservoir(DAM) til HUF
Ft32.6921496
1 Reservoir(DAM) til CZK
2.0326878
1 Reservoir(DAM) til KWD
د.ك0.0299937
1 Reservoir(DAM) til ILS
0.3274722
1 Reservoir(DAM) til BOB
Bs0.6795294
1 Reservoir(DAM) til AZN
0.167178
1 Reservoir(DAM) til TJS
SM0.9214458
1 Reservoir(DAM) til GEL
0.265518
1 Reservoir(DAM) til AOA
Kz89.6437938
1 Reservoir(DAM) til BHD
.د.ب0.03707418
1 Reservoir(DAM) til BMD
$0.09834
1 Reservoir(DAM) til DKK
kr0.624459
1 Reservoir(DAM) til HNL
L2.5774914
1 Reservoir(DAM) til MUR
4.4587356
1 Reservoir(DAM) til NAD
$1.7081658
1 Reservoir(DAM) til NOK
kr0.9774996
1 Reservoir(DAM) til NZD
$0.167178
1 Reservoir(DAM) til PAB
B/.0.09834
1 Reservoir(DAM) til PGK
K0.4110612
1 Reservoir(DAM) til QAR
ر.ق0.3579576
1 Reservoir(DAM) til RSD
дин.9.809415
1 Reservoir(DAM) til UZS
soʻm1,214.0731878
1 Reservoir(DAM) til ALL
L8.1091164
1 Reservoir(DAM) til ANG
ƒ0.1760286
1 Reservoir(DAM) til AWG
ƒ0.177012
1 Reservoir(DAM) til BBD
$0.19668
1 Reservoir(DAM) til BAM
KM0.1632444
1 Reservoir(DAM) til BIF
Fr293.5449
1 Reservoir(DAM) til BND
$0.1258752
1 Reservoir(DAM) til BSD
$0.09834
1 Reservoir(DAM) til JMD
$15.7747194
1 Reservoir(DAM) til KHR
396.531465
1 Reservoir(DAM) til KMF
Fr41.10612
1 Reservoir(DAM) til LAK
2,137.8260442
1 Reservoir(DAM) til LKR
Rs29.772435
1 Reservoir(DAM) til MDL
L1.6334274
1 Reservoir(DAM) til MGA
Ar435.1318818
1 Reservoir(DAM) til MOP
P0.7877034
1 Reservoir(DAM) til MVR
1.504602
1 Reservoir(DAM) til MWK
MK170.7290574
1 Reservoir(DAM) til MZN
MT6.283926
1 Reservoir(DAM) til NPR
Rs13.8580728
1 Reservoir(DAM) til PYG
702.34428
1 Reservoir(DAM) til RWF
Fr142.49466
1 Reservoir(DAM) til SBD
$0.806388
1 Reservoir(DAM) til SCR
1.4092122
1 Reservoir(DAM) til SRD
$3.7457706
1 Reservoir(DAM) til SVC
$0.8614584
1 Reservoir(DAM) til SZL
L1.706199
1 Reservoir(DAM) til TMT
m0.34419
1 Reservoir(DAM) til TND
د.ت0.28646442
1 Reservoir(DAM) til TTD
$0.6657618
1 Reservoir(DAM) til UGX
Sh344.97672
1 Reservoir(DAM) til XAF
Fr54.87372
1 Reservoir(DAM) til XCD
$0.265518
1 Reservoir(DAM) til XOF
Fr54.87372
1 Reservoir(DAM) til XPF
Fr9.93234
1 Reservoir(DAM) til BWP
P1.3098888
1 Reservoir(DAM) til BZD
$0.1976634
1 Reservoir(DAM) til CVE
$9.2311758
1 Reservoir(DAM) til DJF
Fr17.40618
1 Reservoir(DAM) til DOP
$6.0990468
1 Reservoir(DAM) til DZD
د.ج12.7428972
1 Reservoir(DAM) til FJD
$0.221265
1 Reservoir(DAM) til GNF
Fr855.0663
1 Reservoir(DAM) til GTQ
Q0.7532844
1 Reservoir(DAM) til GYD
$20.5982964
1 Reservoir(DAM) til ISK
kr11.89914

Reservoir Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Reservoir, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Reservoir nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Reservoir

Hvor mye er Reservoir (DAM) verdt i dag?
Live DAM prisen i USD er 0.09834 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAM til USD er $ 0.09834. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Reservoir?
Markedsverdien for DAM er $ 19.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAM?
Den sirkulerende forsyningen av DAM er 199.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAM ?
DAM oppnådde en ATH-pris på 0.16520038956968847 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAM?
DAM så en ATL-pris på 0.03985198012867981 USD.
Hva er handelsvolumet til DAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAM er $ 1.17M USD.
Vil DAM gå høyere i år?
DAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:13:34 (UTC+8)

Reservoir (DAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DAM-til-USD-kalkulator

Beløp

DAM
DAM
USD
USD

1 DAM = 0.09834 USD

Handle DAM

DAMUSDT
$0.09834
$0.09834$0.09834
-3.56%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker