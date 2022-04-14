Reservoir (DAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reservoir (DAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reservoir (DAM) Informasjon Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Offisiell nettside: https://www.reservoir.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.reservoir.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B Kjøp DAM nå!

Reservoir (DAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reservoir (DAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.82M $ 16.82M $ 16.82M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 199.99M $ 199.99M $ 199.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.10M $ 84.10M $ 84.10M All-time high: $ 0.2356 $ 0.2356 $ 0.2356 All-Time Low: $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 Nåværende pris: $ 0.0841 $ 0.0841 $ 0.0841 Lær mer om Reservoir (DAM) pris

Reservoir (DAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reservoir (DAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAMs tokenomics, kan du utforske DAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DAM Interessert i å legge til Reservoir (DAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DAM på MEXC nå!

Reservoir (DAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DAM nå!

DAM prisforutsigelse Vil du vite hvor DAM kan være på vei? Vår DAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!