Dagens DAI livepris er 0.999 USD.

DAI (DAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:23 (UTC+8)

DAI (DAI) Prisinformasjon (USD)

DAI (DAI) sanntidsprisen er $ 0.999. I løpet av de siste 24 timene har DAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9988 og et toppnivå på $ 0.9999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAI er $ 3.668397883943107, mens den rekordlave prisen er $ 0.8970032280541823.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAI endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DAI (DAI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på DAI er $ 5.36B, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.97M. Den sirkulerende forsyningen på DAI er 5.37B, med en total tilgang på 5365382702.664872. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.36B.

DAI (DAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005-0.05%
30 dager$ -0.0011-0.11%
60 dager$ -0.0006-0.07%
90 dager$ -0.0008-0.09%
DAI Prisendring i dag

I dag registrerte DAI en endring på $ -0.0005 (-0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0011 (-0.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DAI en endring på $ -0.0006 (-0.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0008-0.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DAI (DAI)?

Sjekk ut DAI Prishistorikk-siden nå.

Hva er DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DAI (DAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DAI (DAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DAI.

Sjekk DAIprisprognosen nå!

DAI (DAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DAI (DAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DAI (DAI)

Leter du etter hvordan du kjøperDAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DAI til lokale valutaer

DAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell DAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DAI

Hvor mye er DAI (DAI) verdt i dag?
Live DAI prisen i USD er 0.999 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAI til USD er $ 0.999. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DAI?
Markedsverdien for DAI er $ 5.36B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAI?
Den sirkulerende forsyningen av DAI er 5.37B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAI ?
DAI oppnådde en ATH-pris på 3.668397883943107 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAI?
DAI så en ATL-pris på 0.8970032280541823 USD.
Hva er handelsvolumet til DAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAI er $ 2.97M USD.
Vil DAI gå høyere i år?
DAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:23 (UTC+8)

DAI (DAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

