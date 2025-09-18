Hva er DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DAI (DAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DAI (DAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DAI.

Sjekk DAIprisprognosen nå!

DAI (DAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DAI (DAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DAI (DAI)

Leter du etter hvordan du kjøperDAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DAI til lokale valutaer

Prøv konverting

DAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DAI Hvor mye er DAI (DAI) verdt i dag? Live DAI prisen i USD er 0.999 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DAI-til-USD-pris? $ 0.999 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DAI? Markedsverdien for DAI er $ 5.36B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DAI? Den sirkulerende forsyningen av DAI er 5.37B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAI ? DAI oppnådde en ATH-pris på 3.668397883943107 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DAI? DAI så en ATL-pris på 0.8970032280541823 USD . Hva er handelsvolumet til DAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAI er $ 2.97M USD . Vil DAI gå høyere i år? DAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

DAI (DAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?