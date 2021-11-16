DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NavnDAI

RangeringNo.26

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0013%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.74%

Opplagsforsyning5,365,382,702.664872

Maksimal forsyning

Total forsyning5,365,382,702.664872

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt1 USDT

All-time high3.668397883943107,2021-11-16

Laveste pris0.8970032280541823,2023-03-11

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...