DAI (DAI) Informasjon Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Offisiell nettside: https://makerdao.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o Kjøp DAI nå!

DAI (DAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DAI (DAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Total forsyning: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Sirkulerende forsyning: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 Nåværende pris: $ 0.9994 $ 0.9994 $ 0.9994 Lær mer om DAI (DAI) pris

DAI (DAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DAI (DAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAIs tokenomics, kan du utforske DAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DAI Interessert i å legge til DAI (DAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DAI på MEXC nå!

DAI (DAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DAI nå!

DAI prisforutsigelse Vil du vite hvor DAI kan være på vei? Vår DAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAI tokenets prisforutsigelse nå!

