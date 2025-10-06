Cosplay Token pris i dag

Sanntids Cosplay Token (COT) pris i dag er $ 0.001685, med en 1.93% endring de siste 24 timene. Nåværende COT til USD konverteringssats er $ 0.001685 per COT.

Cosplay Token rangerer for tiden som #2255 etter markedsverdi på $ 664.50K, med en sirkulerende forsyning på 394.36M COT. I løpet av de siste 24 timene COT har den blitt handlet mellom $ 0.001629(laveste) og $ 0.001698 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.20071997640034067, mens tidenes laveste notering var $ 0.001063216445440777.

Kortsiktig har COT beveget seg -0.18% i løpet av den siste timen og -4.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 8.26K.

Cosplay Token (COT) Markedsinformasjon

Rangering No.2255 Markedsverdi $ 664.50K$ 664.50K $ 664.50K Volum (24 timer) $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning 394.36M 394.36M 394.36M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 39.43% Offentlig blokkjede ETH

