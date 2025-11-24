Cosplay Token (COT) tokenomics

Cosplay Token (COT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Cosplay Token (COT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:27:52 (UTC+8)
Cosplay Token (COT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cosplay Token (COT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 658.97K
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 394.36M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.67M
All-time high:
$ 0.003254
All-Time Low:
$ 0.001063216445440777
Nåværende pris:
$ 0.001671
Cosplay Token (COT) Informasjon

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Offisiell nettside:
https://cot.curecos.com/
Teknisk dokument:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Cosplay Token (COT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Cosplay Token (COT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet COT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange COT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår COTs tokenomics, kan du utforske COT tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

