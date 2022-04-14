Core DAO (CORE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Core DAO (CORE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Core DAO (CORE) Informasjon Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Offisiell nettside: https://www.coredao.org/ Teknisk dokument: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Blokkutforsker: https://scan.coredao.org/ Kjøp CORE nå!

Core DAO (CORE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Core DAO (CORE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 439.88M $ 439.88M $ 439.88M Total forsyning: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Sirkulerende forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 912.66M $ 912.66M $ 912.66M All-time high: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 All-Time Low: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Nåværende pris: $ 0.4346 $ 0.4346 $ 0.4346 Lær mer om Core DAO (CORE) pris

Core DAO (CORE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Core DAO (CORE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COREs tokenomics, kan du utforske CORE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CORE Interessert i å legge til Core DAO (CORE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CORE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Core DAO (CORE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CORE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CORE nå!

CORE prisforutsigelse Vil du vite hvor CORE kan være på vei? Vår CORE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CORE tokenets prisforutsigelse nå!

