Dagens Core DAO livepris er 0.449 USD. Spor prisoppdateringer for CORE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CORE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Core DAO livepris er 0.449 USD. Spor prisoppdateringer for CORE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CORE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CORE

CORE Prisinformasjon

CORE teknisk dokument

CORE Offisiell nettside

CORE tokenomics

CORE Prisprognose

CORE-historikk

CORE Kjøpeguide

CORE-til-fiat-valutakonverter

CORE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Core DAO Logo

Core DAO Pris(CORE)

1 CORE til USD livepris:

$0.449
$0.449$0.449
+0.22%1D
USD
Core DAO (CORE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:40:05 (UTC+8)

Core DAO (CORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4437
$ 0.4437$ 0.4437
24 timer lav
$ 0.473
$ 0.473$ 0.473
24 timer høy

$ 0.4437
$ 0.4437$ 0.4437

$ 0.473
$ 0.473$ 0.473

$ 6.468239711847785
$ 6.468239711847785$ 6.468239711847785

$ 0.34324412364907425
$ 0.34324412364907425$ 0.34324412364907425

-0.05%

+0.22%

-3.92%

-3.92%

Core DAO (CORE) sanntidsprisen er $ 0.449. I løpet av de siste 24 timene har CORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4437 og et toppnivå på $ 0.473, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORE er $ 6.468239711847785, mens den rekordlave prisen er $ 0.34324412364907425.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORE endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -3.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Core DAO (CORE) Markedsinformasjon

No.134

$ 454.39M
$ 454.39M$ 454.39M

$ 550.72K
$ 550.72K$ 550.72K

$ 942.90M
$ 942.90M$ 942.90M

1.01B
1.01B 1.01B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.0352812
2,093,769,839.0352812 2,093,769,839.0352812

48.19%

0.01%

CORE

Nåværende markedsverdi på Core DAO er $ 454.39M, med et 24-timers handelsvolum på $ 550.72K. Den sirkulerende forsyningen på CORE er 1.01B, med en total tilgang på 2093769839.0352812. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 942.90M.

Core DAO (CORE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Core DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000986+0.22%
30 dager$ -0.0345-7.14%
60 dager$ -0.1483-24.83%
90 dager$ -0.0637-12.43%
Core DAO Prisendring i dag

I dag registrerte CORE en endring på $ +0.000986 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Core DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0345 (-7.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Core DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CORE en endring på $ -0.1483 (-24.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Core DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0637-12.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Core DAO (CORE)?

Sjekk ut Core DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Core DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CORE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Core DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Core DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Core DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Core DAO (CORE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Core DAO (CORE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Core DAO.

Sjekk Core DAOprisprognosen nå!

Core DAO (CORE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Core DAO (CORE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CORE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Core DAO (CORE)

Leter du etter hvordan du kjøperCore DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Core DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CORE til lokale valutaer

1 Core DAO(CORE) til VND
11,815.435
1 Core DAO(CORE) til AUD
A$0.67799
1 Core DAO(CORE) til GBP
0.33226
1 Core DAO(CORE) til EUR
0.38165
1 Core DAO(CORE) til USD
$0.449
1 Core DAO(CORE) til MYR
RM1.8858
1 Core DAO(CORE) til TRY
18.57962
1 Core DAO(CORE) til JPY
¥66.003
1 Core DAO(CORE) til ARS
ARS$662.23908
1 Core DAO(CORE) til RUB
37.4915
1 Core DAO(CORE) til INR
39.55241
1 Core DAO(CORE) til IDR
Rp7,483.33034
1 Core DAO(CORE) til KRW
627.09136
1 Core DAO(CORE) til PHP
25.60647
1 Core DAO(CORE) til EGP
￡E.21.62833
1 Core DAO(CORE) til BRL
R$2.38868
1 Core DAO(CORE) til CAD
C$0.61513
1 Core DAO(CORE) til BDT
54.66126
1 Core DAO(CORE) til NGN
671.14724
1 Core DAO(CORE) til COP
$1,753.90625
1 Core DAO(CORE) til ZAR
R.7.77668
1 Core DAO(CORE) til UAH
18.55268
1 Core DAO(CORE) til TZS
T.Sh.1,111.38276
1 Core DAO(CORE) til VES
Bs73.187
1 Core DAO(CORE) til CLP
$428.795
1 Core DAO(CORE) til PKR
Rs127.44416
1 Core DAO(CORE) til KZT
243.09309
1 Core DAO(CORE) til THB
฿14.28269
1 Core DAO(CORE) til TWD
NT$13.56878
1 Core DAO(CORE) til AED
د.إ1.64783
1 Core DAO(CORE) til CHF
Fr0.35471
1 Core DAO(CORE) til HKD
HK$3.48873
1 Core DAO(CORE) til AMD
֏171.8323
1 Core DAO(CORE) til MAD
.د.م4.04998
1 Core DAO(CORE) til MXN
$8.2616
1 Core DAO(CORE) til SAR
ريال1.68375
1 Core DAO(CORE) til ETB
Br64.46293
1 Core DAO(CORE) til KES
KSh58.00182
1 Core DAO(CORE) til JOD
د.أ0.318341
1 Core DAO(CORE) til PLN
1.62538
1 Core DAO(CORE) til RON
лв1.93519
1 Core DAO(CORE) til SEK
kr4.22509
1 Core DAO(CORE) til BGN
лв0.74534
1 Core DAO(CORE) til HUF
Ft149.21617
1 Core DAO(CORE) til CZK
9.28083
1 Core DAO(CORE) til KWD
د.ك0.136945
1 Core DAO(CORE) til ILS
1.49517
1 Core DAO(CORE) til BOB
Bs3.10259
1 Core DAO(CORE) til AZN
0.7633
1 Core DAO(CORE) til TJS
SM4.20264
1 Core DAO(CORE) til GEL
1.2123
1 Core DAO(CORE) til AOA
Kz409.29493
1 Core DAO(CORE) til BHD
.د.ب0.169273
1 Core DAO(CORE) til BMD
$0.449
1 Core DAO(CORE) til DKK
kr2.85115
1 Core DAO(CORE) til HNL
L11.76829
1 Core DAO(CORE) til MUR
20.35766
1 Core DAO(CORE) til NAD
$7.79015
1 Core DAO(CORE) til NOK
kr4.46306
1 Core DAO(CORE) til NZD
$0.7633
1 Core DAO(CORE) til PAB
B/.0.449
1 Core DAO(CORE) til PGK
K1.87682
1 Core DAO(CORE) til QAR
ر.ق1.62987
1 Core DAO(CORE) til RSD
дин.44.77428
1 Core DAO(CORE) til UZS
soʻm5,543.20583
1 Core DAO(CORE) til ALL
L37.02454
1 Core DAO(CORE) til ANG
ƒ0.80371
1 Core DAO(CORE) til AWG
ƒ0.8082
1 Core DAO(CORE) til BBD
$0.898
1 Core DAO(CORE) til BAM
KM0.74534
1 Core DAO(CORE) til BIF
Fr1,340.265
1 Core DAO(CORE) til BND
$0.57472
1 Core DAO(CORE) til BSD
$0.449
1 Core DAO(CORE) til JMD
$72.02409
1 Core DAO(CORE) til KHR
1,803.21094
1 Core DAO(CORE) til KMF
Fr187.682
1 Core DAO(CORE) til LAK
9,760.86937
1 Core DAO(CORE) til LKR
Rs135.81352
1 Core DAO(CORE) til MDL
L7.4085
1 Core DAO(CORE) til MGA
Ar1,986.72173
1 Core DAO(CORE) til MOP
P3.59649
1 Core DAO(CORE) til MVR
6.8697
1 Core DAO(CORE) til MWK
MK779.51339
1 Core DAO(CORE) til MZN
MT28.6911
1 Core DAO(CORE) til NPR
Rs63.27308
1 Core DAO(CORE) til PYG
3,206.758
1 Core DAO(CORE) til RWF
Fr650.601
1 Core DAO(CORE) til SBD
$3.6818
1 Core DAO(CORE) til SCR
6.43417
1 Core DAO(CORE) til SRD
$17.10241
1 Core DAO(CORE) til SVC
$3.92875
1 Core DAO(CORE) til SZL
L7.79015
1 Core DAO(CORE) til TMT
m1.5715
1 Core DAO(CORE) til TND
د.ت1.30659
1 Core DAO(CORE) til TTD
$3.03973
1 Core DAO(CORE) til UGX
Sh1,575.092
1 Core DAO(CORE) til XAF
Fr250.542
1 Core DAO(CORE) til XCD
$1.2123
1 Core DAO(CORE) til XOF
Fr250.542
1 Core DAO(CORE) til XPF
Fr45.349
1 Core DAO(CORE) til BWP
P5.98068
1 Core DAO(CORE) til BZD
$0.90249
1 Core DAO(CORE) til CVE
$42.10722
1 Core DAO(CORE) til DJF
Fr79.473
1 Core DAO(CORE) til DOP
$27.84698
1 Core DAO(CORE) til DZD
د.ج58.16795
1 Core DAO(CORE) til FJD
$1.01025
1 Core DAO(CORE) til GNF
Fr3,904.055
1 Core DAO(CORE) til GTQ
Q3.43934
1 Core DAO(CORE) til GYD
$93.97121
1 Core DAO(CORE) til ISK
kr54.329

Core DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Core DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Core DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Core DAO

Hvor mye er Core DAO (CORE) verdt i dag?
Live CORE prisen i USD er 0.449 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CORE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CORE til USD er $ 0.449. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Core DAO?
Markedsverdien for CORE er $ 454.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CORE?
Den sirkulerende forsyningen av CORE er 1.01B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCORE ?
CORE oppnådde en ATH-pris på 6.468239711847785 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CORE?
CORE så en ATL-pris på 0.34324412364907425 USD.
Hva er handelsvolumet til CORE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CORE er $ 550.72K USD.
Vil CORE gå høyere i år?
CORE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CORE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:40:05 (UTC+8)

Core DAO (CORE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CORE-til-USD-kalkulator

Beløp

CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0.449 USD

Handle CORE

COREUSDT
$0.449
$0.449$0.449
+0.17%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker