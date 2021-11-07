Kaspa (KAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kaspa (KAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kaspa (KAS) Informasjon Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world's first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals. Offisiell nettside: https://www.kaspa.org Teknisk dokument: https://eprint.iacr.org/2018/104.pdf Blokkutforsker: https://explorer.kaspa.org/

Kaspa (KAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kaspa (KAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Total forsyning: $ 26.73B $ 26.73B $ 26.73B Sirkulerende forsyning: $ 26.73B $ 26.73B $ 26.73B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.27B $ 2.27B $ 2.27B All-time high: $ 0.207914 $ 0.207914 $ 0.207914 All-Time Low: $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 Nåværende pris: $ 0.079069 $ 0.079069 $ 0.079069 Lær mer om Kaspa (KAS) pris

Dybdegående tokenstruktur for Kaspa (KAS) Dykk dypere inn i hvordan KAS tokener utstedes, tildeles og låses opp. Denne delen fremhever viktige aspekter ved tokenets økonomiske struktur: nytteverdi, insentiver og overdragelse. Kaspa (KAS) is a decentralized, open-source, Proof-of-Work (PoW) blockchain with a unique blockDAG architecture. Its token economics are designed to maximize decentralization, transparency, and community participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms. Issuance Mechanism Proof-of-Work Mining:

KAS is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add blocks to the blockDAG, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.

KAS is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add blocks to the blockDAG, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards. Block Reward Schedule: Initial Reward: 500 KAS per block at launch (November 7, 2021). Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a gradual reduction in new supply. Current Reward: As of February 26, 2024, the block reward is 81 KAS per block. Maximum Supply: The total supply is capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around 2057.

No Premine or Pre-allocation:

Kaspa was fair-launched with no premine, no pre-sale, and no team or investor allocations. Allocation Mechanism Allocation Type Details Mining Rewards 100% of KAS is distributed to miners via PoW block rewards and transaction fees. Team/Investors 0% (No tokens allocated to team, advisors, or investors) Community Fundraising Community-initiated crowdfunding for development and ecosystem initiatives (see below) Community Fundraising: Conducted via public campaigns for specific development or ecosystem needs. Funds are held in a 2/4 multi-signature wallet managed by elected community treasurers. Example: ~70.23 million KAS (~0.24% of max supply) raised for DAGKnight consensus development.

Usage and Incentive Mechanism Use Case Description Peer-to-Peer Payments KAS is used as a medium of exchange and value storage within the Kaspa network. Transaction Fees All network transactions require a fee paid in KAS, which is awarded to miners. Mining Incentives Miners receive block rewards and transaction fees as compensation for securing the network. Governance Community-driven proposals and funding via Discord and other social channels. No Staking or Liquidity Provision:

Kaspa does not support staking or liquidity provision. All incentives are PoW-based. Locking Mechanism No Locking or Vesting:

There are no token locks, vesting schedules, or unlock events for KAS. All tokens are distributed through mining and are immediately liquid upon receipt. Unlocking Time Not Applicable:

Since there are no locked or vested tokens, there are no scheduled unlocks or vesting events for KAS. Summary Table Mechanism Details Issuance PoW mining, geometric monthly halving, capped at 70B KAS Allocation 100% to miners, 0% to team/investors, community fundraising via multi-sig wallet Usage/Incentives Payments, transaction fees, mining rewards, community governance Locking None Unlocking None Additional Notes Decentralization:

Kaspa's design ensures no central governance, no privileged users, and all decisions are made via open community processes.

Kaspa’s design ensures no central governance, no privileged users, and all decisions are made via open community processes. Transparency:

All fundraising and treasury activities are managed by elected community members and are publicly auditable.

All fundraising and treasury activities are managed by elected community members and are publicly auditable. Security:

The network is secured by PoW miners using the kHeavyhash algorithm, with rewards decreasing over time to control inflation. Kaspa’s token economics are among the most transparent and community-driven in the industry, with a strict adherence to fair launch principles and no hidden allocations or lockups. All value accrues to miners and the broader ecosystem through open participation and transparent governance.

Kaspa (KAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kaspa (KAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KASs tokenomics, kan du utforske KAS tokenets livepris!

