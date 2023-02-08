CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

NavnCORE

RangeringNo.138

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.51%

Opplagsforsyning1,012,994,369.2623974

Maksimal forsyning2,100,000,000

Total forsyning2,093,769,839.0352812

Opplagsforsyning0.4823%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high6.468239711847785,2023-02-08

Laveste pris0.34324412364907425,2023-11-03

Offentlig blokkjedeCORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called "Satoshi Plus" which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

