Coral Protocol (CORAL) Informasjon CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously. Offisiell nettside: https://www.coralprotocol.org Teknisk dokument: https://arxiv.org/abs/2505.00749 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo Kjøp CORAL nå!

Coral Protocol (CORAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coral Protocol (CORAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.26M $ 20.26M $ 20.26M All-time high: $ 0.003575 $ 0.003575 $ 0.003575 All-Time Low: $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 Nåværende pris: $ 0.002026 $ 0.002026 $ 0.002026 Lær mer om Coral Protocol (CORAL) pris

Coral Protocol (CORAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coral Protocol (CORAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORALs tokenomics, kan du utforske CORAL tokenets livepris!

Coral Protocol (CORAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CORAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CORAL nå!

CORAL prisforutsigelse Vil du vite hvor CORAL kan være på vei? Vår CORAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CORAL tokenets prisforutsigelse nå!

