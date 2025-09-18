Dagens Coral Protocol livepris er 0.002059 USD. Spor prisoppdateringer for CORAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CORAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coral Protocol livepris er 0.002059 USD. Spor prisoppdateringer for CORAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CORAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CORAL

CORAL Prisinformasjon

CORAL teknisk dokument

CORAL Offisiell nettside

CORAL tokenomics

CORAL Prisprognose

CORAL-historikk

CORAL Kjøpeguide

CORAL-til-fiat-valutakonverter

CORAL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Coral Protocol Logo

Coral Protocol Pris(CORAL)

1 CORAL til USD livepris:

$0.002063
$0.002063$0.002063
+0.53%1D
USD
Coral Protocol (CORAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:10:32 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002017
$ 0.002017$ 0.002017
24 timer lav
$ 0.002251
$ 0.002251$ 0.002251
24 timer høy

$ 0.002017
$ 0.002017$ 0.002017

$ 0.002251
$ 0.002251$ 0.002251

$ 0.003473618541638876
$ 0.003473618541638876$ 0.003473618541638876

$ 0.000322065226668754
$ 0.000322065226668754$ 0.000322065226668754

+1.32%

+0.53%

-10.09%

-10.09%

Coral Protocol (CORAL) sanntidsprisen er $ 0.002059. I løpet av de siste 24 timene har CORAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002017 og et toppnivå på $ 0.002251, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORAL er $ 0.003473618541638876, mens den rekordlave prisen er $ 0.000322065226668754.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORAL endret seg med +1.32% i løpet av den siste timen, +0.53% over 24 timer og -10.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coral Protocol (CORAL) Markedsinformasjon

No.3976

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 107.39K
$ 107.39K$ 107.39K

$ 20.59M
$ 20.59M$ 20.59M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Coral Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 107.39K. Den sirkulerende forsyningen på CORAL er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.59M.

Coral Protocol (CORAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Coral Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001088+0.53%
30 dager$ +0.000286+16.13%
60 dager$ +0.000657+46.86%
90 dager$ +0.000808+64.58%
Coral Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte CORAL en endring på $ +0.00001088 (+0.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Coral Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000286 (+16.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Coral Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CORAL en endring på $ +0.000657 (+46.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Coral Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000808+64.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Coral Protocol (CORAL)?

Sjekk ut Coral Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Coral Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CORAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Coral Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Coral Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Coral Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coral Protocol (CORAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coral Protocol (CORAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coral Protocol.

Sjekk Coral Protocolprisprognosen nå!

Coral Protocol (CORAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coral Protocol (CORAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CORAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Coral Protocol (CORAL)

Leter du etter hvordan du kjøperCoral Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Coral Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CORAL til lokale valutaer

1 Coral Protocol(CORAL) til VND
54.182585
1 Coral Protocol(CORAL) til AUD
A$0.00310909
1 Coral Protocol(CORAL) til GBP
0.00152366
1 Coral Protocol(CORAL) til EUR
0.00175015
1 Coral Protocol(CORAL) til USD
$0.002059
1 Coral Protocol(CORAL) til MYR
RM0.0086478
1 Coral Protocol(CORAL) til TRY
0.08518083
1 Coral Protocol(CORAL) til JPY
¥0.302673
1 Coral Protocol(CORAL) til ARS
ARS$3.03686028
1 Coral Protocol(CORAL) til RUB
0.1719265
1 Coral Protocol(CORAL) til INR
0.18135672
1 Coral Protocol(CORAL) til IDR
Rp34.31665294
1 Coral Protocol(CORAL) til KRW
2.87568176
1 Coral Protocol(CORAL) til PHP
0.11750713
1 Coral Protocol(CORAL) til EGP
￡E.0.09916144
1 Coral Protocol(CORAL) til BRL
R$0.01095388
1 Coral Protocol(CORAL) til CAD
C$0.00282083
1 Coral Protocol(CORAL) til BDT
0.25066266
1 Coral Protocol(CORAL) til NGN
3.07771084
1 Coral Protocol(CORAL) til COP
$8.04296875
1 Coral Protocol(CORAL) til ZAR
R.0.03572365
1 Coral Protocol(CORAL) til UAH
0.08507788
1 Coral Protocol(CORAL) til TZS
T.Sh.5.09651916
1 Coral Protocol(CORAL) til VES
Bs0.335617
1 Coral Protocol(CORAL) til CLP
$1.966345
1 Coral Protocol(CORAL) til PKR
Rs0.58442656
1 Coral Protocol(CORAL) til KZT
1.11476319
1 Coral Protocol(CORAL) til THB
฿0.06555856
1 Coral Protocol(CORAL) til TWD
NT$0.06224357
1 Coral Protocol(CORAL) til AED
د.إ0.00755653
1 Coral Protocol(CORAL) til CHF
Fr0.00162661
1 Coral Protocol(CORAL) til HKD
HK$0.01599843
1 Coral Protocol(CORAL) til AMD
֏0.7879793
1 Coral Protocol(CORAL) til MAD
.د.م0.01857218
1 Coral Protocol(CORAL) til MXN
$0.03784442
1 Coral Protocol(CORAL) til SAR
ريال0.00772125
1 Coral Protocol(CORAL) til ETB
Br0.29561063
1 Coral Protocol(CORAL) til KES
KSh0.26598162
1 Coral Protocol(CORAL) til JOD
د.أ0.001459831
1 Coral Protocol(CORAL) til PLN
0.00745358
1 Coral Protocol(CORAL) til RON
лв0.00887429
1 Coral Protocol(CORAL) til SEK
kr0.0193546
1 Coral Protocol(CORAL) til BGN
лв0.00341794
1 Coral Protocol(CORAL) til HUF
Ft0.68426747
1 Coral Protocol(CORAL) til CZK
0.04253894
1 Coral Protocol(CORAL) til KWD
د.ك0.000627995
1 Coral Protocol(CORAL) til ILS
0.00685647
1 Coral Protocol(CORAL) til BOB
Bs0.01422769
1 Coral Protocol(CORAL) til AZN
0.0035003
1 Coral Protocol(CORAL) til TJS
SM0.01927224
1 Coral Protocol(CORAL) til GEL
0.0055593
1 Coral Protocol(CORAL) til AOA
Kz1.87692263
1 Coral Protocol(CORAL) til BHD
.د.ب0.000776243
1 Coral Protocol(CORAL) til BMD
$0.002059
1 Coral Protocol(CORAL) til DKK
kr0.01307465
1 Coral Protocol(CORAL) til HNL
L0.05396639
1 Coral Protocol(CORAL) til MUR
0.09335506
1 Coral Protocol(CORAL) til NAD
$0.03572365
1 Coral Protocol(CORAL) til NOK
kr0.02046646
1 Coral Protocol(CORAL) til NZD
$0.0035003
1 Coral Protocol(CORAL) til PAB
B/.0.002059
1 Coral Protocol(CORAL) til PGK
K0.00860662
1 Coral Protocol(CORAL) til QAR
ر.ق0.00747417
1 Coral Protocol(CORAL) til RSD
дин.0.2052823
1 Coral Protocol(CORAL) til UZS
soʻm25.41973453
1 Coral Protocol(CORAL) til ALL
L0.16978514
1 Coral Protocol(CORAL) til ANG
ƒ0.00368561
1 Coral Protocol(CORAL) til AWG
ƒ0.0037062
1 Coral Protocol(CORAL) til BBD
$0.004118
1 Coral Protocol(CORAL) til BAM
KM0.00341794
1 Coral Protocol(CORAL) til BIF
Fr6.146115
1 Coral Protocol(CORAL) til BND
$0.00263552
1 Coral Protocol(CORAL) til BSD
$0.002059
1 Coral Protocol(CORAL) til JMD
$0.33028419
1 Coral Protocol(CORAL) til KHR
8.26906754
1 Coral Protocol(CORAL) til KMF
Fr0.860662
1 Coral Protocol(CORAL) til LAK
44.76086867
1 Coral Protocol(CORAL) til LKR
Rs0.62280632
1 Coral Protocol(CORAL) til MDL
L0.0339735
1 Coral Protocol(CORAL) til MGA
Ar9.11060143
1 Coral Protocol(CORAL) til MOP
P0.01649259
1 Coral Protocol(CORAL) til MVR
0.0315027
1 Coral Protocol(CORAL) til MWK
MK3.57465049
1 Coral Protocol(CORAL) til MZN
MT0.1315701
1 Coral Protocol(CORAL) til NPR
Rs0.29015428
1 Coral Protocol(CORAL) til PYG
14.705378
1 Coral Protocol(CORAL) til RWF
Fr2.983491
1 Coral Protocol(CORAL) til SBD
$0.0168838
1 Coral Protocol(CORAL) til SCR
0.03133798
1 Coral Protocol(CORAL) til SRD
$0.07842731
1 Coral Protocol(CORAL) til SVC
$0.01801625
1 Coral Protocol(CORAL) til SZL
L0.03572365
1 Coral Protocol(CORAL) til TMT
m0.0072065
1 Coral Protocol(CORAL) til TND
د.ت0.00599169
1 Coral Protocol(CORAL) til TTD
$0.01393943
1 Coral Protocol(CORAL) til UGX
Sh7.222972
1 Coral Protocol(CORAL) til XAF
Fr1.148922
1 Coral Protocol(CORAL) til XCD
$0.0055593
1 Coral Protocol(CORAL) til XOF
Fr1.148922
1 Coral Protocol(CORAL) til XPF
Fr0.207959
1 Coral Protocol(CORAL) til BWP
P0.02742588
1 Coral Protocol(CORAL) til BZD
$0.00413859
1 Coral Protocol(CORAL) til CVE
$0.19309302
1 Coral Protocol(CORAL) til DJF
Fr0.366502
1 Coral Protocol(CORAL) til DOP
$0.12769918
1 Coral Protocol(CORAL) til DZD
د.ج0.26680522
1 Coral Protocol(CORAL) til FJD
$0.00463275
1 Coral Protocol(CORAL) til GNF
Fr17.903005
1 Coral Protocol(CORAL) til GTQ
Q0.01577194
1 Coral Protocol(CORAL) til GYD
$0.43092811
1 Coral Protocol(CORAL) til ISK
kr0.249139

Coral Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Coral Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Coral Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Coral Protocol

Hvor mye er Coral Protocol (CORAL) verdt i dag?
Live CORAL prisen i USD er 0.002059 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CORAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CORAL til USD er $ 0.002059. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coral Protocol?
Markedsverdien for CORAL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CORAL?
Den sirkulerende forsyningen av CORAL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCORAL ?
CORAL oppnådde en ATH-pris på 0.003473618541638876 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CORAL?
CORAL så en ATL-pris på 0.000322065226668754 USD.
Hva er handelsvolumet til CORAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CORAL er $ 107.39K USD.
Vil CORAL gå høyere i år?
CORAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CORAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:10:32 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CORAL-til-USD-kalkulator

Beløp

CORAL
CORAL
USD
USD

1 CORAL = 0.002059 USD

Handle CORAL

CORALUSDT
$0.002063
$0.002063$0.002063
+0.63%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker