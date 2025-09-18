Hva er Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Å forstå tokenomics bak Coral Protocol (CORAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CORAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvor mye er Coral Protocol (CORAL) verdt i dag? Live CORAL prisen i USD er 0.002059 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CORAL-til-USD-pris? $ 0.002059 . Hva er markedsverdien for Coral Protocol? Markedsverdien for CORAL er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CORAL? Den sirkulerende forsyningen av CORAL er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCORAL ? CORAL oppnådde en ATH-pris på 0.003473618541638876 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CORAL? CORAL så en ATL-pris på 0.000322065226668754 USD . Hva er handelsvolumet til CORAL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CORAL er $ 107.39K USD .

Coral Protocol (CORAL) Viktige bransjeoppdateringer

