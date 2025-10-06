ChainOpera AI pris i dag

Sanntids ChainOpera AI (COAI) pris i dag er $ 0.5266, med en 4.00% endring de siste 24 timene. Nåværende COAI til USD konverteringssats er $ 0.5266 per COAI.

ChainOpera AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- COAI. I løpet av de siste 24 timene COAI har den blitt handlet mellom $ 0.4726(laveste) og $ 0.7006 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har COAI beveget seg -1.94% i løpet av den siste timen og -30.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.26M.

ChainOpera AI (COAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Fullt utvannet markedsverdi $ 526.60M$ 526.60M $ 526.60M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

