Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChainOpera AI (COAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
ChainOpera AI (COAI) Informasjon
ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.
ChainOpera AI (COAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak ChainOpera AI (COAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet COAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange COAI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår COAIs tokenomics, kan du utforske COAI tokenets livepris!
Hvordan kjøpe COAI
Interessert i å legge til ChainOpera AI (COAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
ChainOpera AI (COAI) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til COAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
COAI prisforutsigelse
Vil du vite hvor COAI kan være på vei? Vår COAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen
