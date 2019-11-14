Hva er Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network (CKB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nervos Network (CKB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CKB tokenets omfattende tokenomics nå!

Nervos Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nervos Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Nervos Network Hvor mye er Nervos Network (CKB) verdt i dag? Live CKB prisen i USD er 0.005008 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CKB-til-USD-pris? $ 0.005008 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CKB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Nervos Network? Markedsverdien for CKB er $ 236.82M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CKB? Den sirkulerende forsyningen av CKB er 47.29B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCKB ? CKB oppnådde en ATH-pris på 0.04412336 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CKB? CKB så en ATL-pris på 0.002083401220247072 USD . Hva er handelsvolumet til CKB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CKB er $ 507.48K USD . Vil CKB gå høyere i år? CKB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CKB prisprognosen for en mer grundig analyse.

