Dagens Nervos Network livepris er 0.005008 USD. Spor prisoppdateringer for CKB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CKB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nervos Network Pris(CKB)

1 CKB til USD livepris:

$0.005008
$0.005008$0.005008
-0.59%1D
Nervos Network (CKB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:56:20 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004988
$ 0.004988$ 0.004988
24 timer lav
$ 0.005329
$ 0.005329$ 0.005329
24 timer høy

$ 0.004988
$ 0.004988$ 0.004988

$ 0.005329
$ 0.005329$ 0.005329

$ 0.04412336
$ 0.04412336$ 0.04412336

$ 0.002083401220247072
$ 0.002083401220247072$ 0.002083401220247072

-0.22%

-0.59%

-5.69%

-5.69%

Nervos Network (CKB) sanntidsprisen er $ 0.005008. I løpet av de siste 24 timene har CKB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004988 og et toppnivå på $ 0.005329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CKB er $ 0.04412336, mens den rekordlave prisen er $ 0.002083401220247072.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CKB endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -5.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nervos Network (CKB) Markedsinformasjon

No.194

$ 236.82M
$ 236.82M$ 236.82M

$ 507.48K
$ 507.48K$ 507.48K

$ 240.52M
$ 240.52M$ 240.52M

47.29B
47.29B 47.29B

--
----

48,027,751,859.47604
48,027,751,859.47604 48,027,751,859.47604

2019-11-14 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

NONE

Nåværende markedsverdi på Nervos Network er $ 236.82M, med et 24-timers handelsvolum på $ 507.48K. Den sirkulerende forsyningen på CKB er 47.29B, med en total tilgang på 48027751859.47604. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 240.52M.

Nervos Network (CKB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nervos Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00002972-0.59%
30 dager$ +0.000059+1.19%
60 dager$ -0.000839-14.35%
90 dager$ +0.001679+50.43%
Nervos Network Prisendring i dag

I dag registrerte CKB en endring på $ -0.00002972 (-0.59%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nervos Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000059 (+1.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nervos Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CKB en endring på $ -0.000839 (-14.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nervos Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001679+50.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nervos Network (CKB)?

Sjekk ut Nervos Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nervos Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CKB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nervos Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nervos Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nervos Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nervos Network (CKB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nervos Network (CKB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nervos Network.

Sjekk Nervos Networkprisprognosen nå!

Nervos Network (CKB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nervos Network (CKB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CKB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nervos Network (CKB)

Leter du etter hvordan du kjøperNervos Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nervos Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CKB til lokale valutaer

Nervos Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nervos Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Nervos Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nervos Network

Hvor mye er Nervos Network (CKB) verdt i dag?
Live CKB prisen i USD er 0.005008 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CKB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CKB til USD er $ 0.005008. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nervos Network?
Markedsverdien for CKB er $ 236.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CKB?
Den sirkulerende forsyningen av CKB er 47.29B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCKB ?
CKB oppnådde en ATH-pris på 0.04412336 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CKB?
CKB så en ATL-pris på 0.002083401220247072 USD.
Hva er handelsvolumet til CKB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CKB er $ 507.48K USD.
Vil CKB gå høyere i år?
CKB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CKB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Nervos Network (CKB) Viktige bransjeoppdateringer

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
