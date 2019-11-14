CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

NavnCKB

RangeringNo.235

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning47,350,634,020.50304

Maksimal forsyning

Total forsyning48,094,033,319.79447

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2019-11-14 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.01 USDT

All-time high0.04412336,2021-03-31

Laveste pris0.002083401220247072,2022-12-20

Offentlig blokkjedeNONE

Sektor

Sosiale medier

