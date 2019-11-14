Nervos Network (CKB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nervos Network (CKB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nervos Network (CKB) Informasjon The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Offisiell nettside: http://nervos.org/ Teknisk dokument: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Blokkutforsker: https://explorer.nervos.org/ Kjøp CKB nå!

Nervos Network (CKB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nervos Network (CKB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 223.39M $ 223.39M $ 223.39M Total forsyning: $ 48.05B $ 48.05B $ 48.05B Sirkulerende forsyning: $ 47.31B $ 47.31B $ 47.31B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 226.89M $ 226.89M $ 226.89M All-time high: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 All-Time Low: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Nåværende pris: $ 0.004722 $ 0.004722 $ 0.004722 Lær mer om Nervos Network (CKB) pris

Nervos Network (CKB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nervos Network (CKB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CKB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CKB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CKBs tokenomics, kan du utforske CKB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CKB Interessert i å legge til Nervos Network (CKB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CKB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CKB på MEXC nå!

Nervos Network (CKB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CKB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CKB nå!

CKB prisforutsigelse Vil du vite hvor CKB kan være på vei? Vår CKB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CKB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!