Manchester City Fan (CITY) Informasjon $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Offisiell nettside: https://www.socios.com Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Kjøp CITY nå!

Manchester City Fan (CITY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Manchester City Fan (CITY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M Total forsyning: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Sirkulerende forsyning: $ 11.24M $ 11.24M $ 11.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.78M $ 19.78M $ 19.78M All-time high: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 All-Time Low: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Nåværende pris: $ 1.0021 $ 1.0021 $ 1.0021 Lær mer om Manchester City Fan (CITY) pris

Manchester City Fan (CITY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Manchester City Fan (CITY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CITY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CITY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CITYs tokenomics, kan du utforske CITY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CITY Interessert i å legge til Manchester City Fan (CITY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CITY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CITY på MEXC nå!

Manchester City Fan (CITY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CITY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CITY nå!

CITY prisforutsigelse Vil du vite hvor CITY kan være på vei? Vår CITY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CITY tokenets prisforutsigelse nå!

