Manchester City Fan (CITY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Manchester City Fan (CITY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Manchester City Fan (CITY) Informasjon

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Offisiell nettside:
https://www.socios.com
Blokkutforsker:
https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79

Manchester City Fan (CITY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Manchester City Fan (CITY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 11.26M
$ 11.26M$ 11.26M
Total forsyning:
$ 19.74M
$ 19.74M$ 19.74M
Sirkulerende forsyning:
$ 11.24M
$ 11.24M$ 11.24M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M
All-time high:
$ 7.813
$ 7.813$ 7.813
All-Time Low:
$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949
Nåværende pris:
$ 1.0021
$ 1.0021$ 1.0021

Manchester City Fan (CITY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Manchester City Fan (CITY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CITY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CITY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CITYs tokenomics, kan du utforske CITY tokenets livepris!


Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.