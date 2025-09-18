Dagens Manchester City Fan livepris er 1.0691 USD. Spor prisoppdateringer for CITY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CITY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Manchester City Fan livepris er 1.0691 USD. Spor prisoppdateringer for CITY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CITY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Manchester City Fan Logo

Manchester City Fan Pris(CITY)

1 CITY til USD livepris:

$1.07
$1.07$1.07
-0.11%1D
USD
Manchester City Fan (CITY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:09:46 (UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
24 timer lav
$ 1.0953
$ 1.0953$ 1.0953
24 timer høy

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.0953
$ 1.0953$ 1.0953

$ 36.89926205
$ 36.89926205$ 36.89926205

$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949

-1.72%

-0.11%

+0.46%

+0.46%

Manchester City Fan (CITY) sanntidsprisen er $ 1.0691. I løpet av de siste 24 timene har CITY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.045 og et toppnivå på $ 1.0953, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CITY er $ 36.89926205, mens den rekordlave prisen er $ 0.8026910991831949.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CITY endret seg med -1.72% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +0.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Manchester City Fan (CITY) Markedsinformasjon

No.1133

$ 12.02M
$ 12.02M$ 12.02M

$ 569.84K
$ 569.84K$ 569.84K

$ 21.10M
$ 21.10M$ 21.10M

11.24M
11.24M 11.24M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

56.93%

CHZ

Nåværende markedsverdi på Manchester City Fan er $ 12.02M, med et 24-timers handelsvolum på $ 569.84K. Den sirkulerende forsyningen på CITY er 11.24M, med en total tilgang på 19740000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.10M.

Manchester City Fan (CITY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Manchester City Fan for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001178-0.11%
30 dager$ -0.0216-1.99%
60 dager$ +0.1556+17.03%
90 dager$ +0.1943+22.21%
Manchester City Fan Prisendring i dag

I dag registrerte CITY en endring på $ -0.001178 (-0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Manchester City Fan 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0216 (-1.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Manchester City Fan 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CITY en endring på $ +0.1556 (+17.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Manchester City Fan 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1943+22.21% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Manchester City Fan (CITY)?

Sjekk ut Manchester City Fan Prishistorikk-siden nå.

Hva er Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Manchester City Fan investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CITY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Manchester City Fan på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Manchester City Fan kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Manchester City Fan Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Manchester City Fan (CITY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Manchester City Fan (CITY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Manchester City Fan.

Sjekk Manchester City Fanprisprognosen nå!

Manchester City Fan (CITY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Manchester City Fan (CITY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CITY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Manchester City Fan (CITY)

Leter du etter hvordan du kjøperManchester City Fan? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Manchester City Fan på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CITY til lokale valutaer

1 Manchester City Fan(CITY) til VND
28,133.3665
1 Manchester City Fan(CITY) til AUD
A$1.614341
1 Manchester City Fan(CITY) til GBP
0.791134
1 Manchester City Fan(CITY) til EUR
0.908735
1 Manchester City Fan(CITY) til USD
$1.0691
1 Manchester City Fan(CITY) til MYR
RM4.49022
1 Manchester City Fan(CITY) til TRY
44.228667
1 Manchester City Fan(CITY) til JPY
¥157.1577
1 Manchester City Fan(CITY) til ARS
ARS$1,576.836972
1 Manchester City Fan(CITY) til RUB
89.26985
1 Manchester City Fan(CITY) til INR
94.166328
1 Manchester City Fan(CITY) til IDR
Rp17,818.326206
1 Manchester City Fan(CITY) til KRW
1,493.147824
1 Manchester City Fan(CITY) til PHP
61.013537
1 Manchester City Fan(CITY) til EGP
￡E.51.487856
1 Manchester City Fan(CITY) til BRL
R$5.687612
1 Manchester City Fan(CITY) til CAD
C$1.464667
1 Manchester City Fan(CITY) til BDT
130.152234
1 Manchester City Fan(CITY) til NGN
1,598.047916
1 Manchester City Fan(CITY) til COP
$4,176.171875
1 Manchester City Fan(CITY) til ZAR
R.18.548885
1 Manchester City Fan(CITY) til UAH
44.175212
1 Manchester City Fan(CITY) til TZS
T.Sh.2,646.279084
1 Manchester City Fan(CITY) til VES
Bs174.2633
1 Manchester City Fan(CITY) til CLP
$1,020.9905
1 Manchester City Fan(CITY) til PKR
Rs303.453344
1 Manchester City Fan(CITY) til KZT
578.821431
1 Manchester City Fan(CITY) til THB
฿34.040144
1 Manchester City Fan(CITY) til TWD
NT$32.318893
1 Manchester City Fan(CITY) til AED
د.إ3.923597
1 Manchester City Fan(CITY) til CHF
Fr0.844589
1 Manchester City Fan(CITY) til HKD
HK$8.306907
1 Manchester City Fan(CITY) til AMD
֏409.14457
1 Manchester City Fan(CITY) til MAD
.د.م9.643282
1 Manchester City Fan(CITY) til MXN
$19.650058
1 Manchester City Fan(CITY) til SAR
ريال4.009125
1 Manchester City Fan(CITY) til ETB
Br153.490687
1 Manchester City Fan(CITY) til KES
KSh138.106338
1 Manchester City Fan(CITY) til JOD
د.أ0.7579919
1 Manchester City Fan(CITY) til PLN
3.870142
1 Manchester City Fan(CITY) til RON
лв4.607821
1 Manchester City Fan(CITY) til SEK
kr10.04954
1 Manchester City Fan(CITY) til BGN
лв1.774706
1 Manchester City Fan(CITY) til HUF
Ft355.294003
1 Manchester City Fan(CITY) til CZK
22.087606
1 Manchester City Fan(CITY) til KWD
د.ك0.3260755
1 Manchester City Fan(CITY) til ILS
3.560103
1 Manchester City Fan(CITY) til BOB
Bs7.387481
1 Manchester City Fan(CITY) til AZN
1.81747
1 Manchester City Fan(CITY) til TJS
SM10.006776
1 Manchester City Fan(CITY) til GEL
2.88657
1 Manchester City Fan(CITY) til AOA
Kz974.559487
1 Manchester City Fan(CITY) til BHD
.د.ب0.4030507
1 Manchester City Fan(CITY) til BMD
$1.0691
1 Manchester City Fan(CITY) til DKK
kr6.788785
1 Manchester City Fan(CITY) til HNL
L28.021111
1 Manchester City Fan(CITY) til MUR
48.472994
1 Manchester City Fan(CITY) til NAD
$18.548885
1 Manchester City Fan(CITY) til NOK
kr10.626854
1 Manchester City Fan(CITY) til NZD
$1.81747
1 Manchester City Fan(CITY) til PAB
B/.1.0691
1 Manchester City Fan(CITY) til PGK
K4.468838
1 Manchester City Fan(CITY) til QAR
ر.ق3.880833
1 Manchester City Fan(CITY) til RSD
дин.106.58927
1 Manchester City Fan(CITY) til UZS
soʻm13,198.755797
1 Manchester City Fan(CITY) til ALL
L88.157986
1 Manchester City Fan(CITY) til ANG
ƒ1.913689
1 Manchester City Fan(CITY) til AWG
ƒ1.92438
1 Manchester City Fan(CITY) til BBD
$2.1382
1 Manchester City Fan(CITY) til BAM
KM1.774706
1 Manchester City Fan(CITY) til BIF
Fr3,191.2635
1 Manchester City Fan(CITY) til BND
$1.368448
1 Manchester City Fan(CITY) til BSD
$1.0691
1 Manchester City Fan(CITY) til JMD
$171.494331
1 Manchester City Fan(CITY) til KHR
4,293.569746
1 Manchester City Fan(CITY) til KMF
Fr446.8838
1 Manchester City Fan(CITY) til LAK
23,241.303883
1 Manchester City Fan(CITY) til LKR
Rs323.381368
1 Manchester City Fan(CITY) til MDL
L17.64015
1 Manchester City Fan(CITY) til MGA
Ar4,730.521607
1 Manchester City Fan(CITY) til MOP
P8.563491
1 Manchester City Fan(CITY) til MVR
16.35723
1 Manchester City Fan(CITY) til MWK
MK1,856.075201
1 Manchester City Fan(CITY) til MZN
MT68.31549
1 Manchester City Fan(CITY) til NPR
Rs150.657572
1 Manchester City Fan(CITY) til PYG
7,635.5122
1 Manchester City Fan(CITY) til RWF
Fr1,549.1259
1 Manchester City Fan(CITY) til SBD
$8.76662
1 Manchester City Fan(CITY) til SCR
16.271702
1 Manchester City Fan(CITY) til SRD
$40.722019
1 Manchester City Fan(CITY) til SVC
$9.354625
1 Manchester City Fan(CITY) til SZL
L18.548885
1 Manchester City Fan(CITY) til TMT
m3.74185
1 Manchester City Fan(CITY) til TND
د.ت3.111081
1 Manchester City Fan(CITY) til TTD
$7.237807
1 Manchester City Fan(CITY) til UGX
Sh3,750.4028
1 Manchester City Fan(CITY) til XAF
Fr596.5578
1 Manchester City Fan(CITY) til XCD
$2.88657
1 Manchester City Fan(CITY) til XOF
Fr596.5578
1 Manchester City Fan(CITY) til XPF
Fr107.9791
1 Manchester City Fan(CITY) til BWP
P14.240412
1 Manchester City Fan(CITY) til BZD
$2.148891
1 Manchester City Fan(CITY) til CVE
$100.260198
1 Manchester City Fan(CITY) til DJF
Fr190.2998
1 Manchester City Fan(CITY) til DOP
$66.305582
1 Manchester City Fan(CITY) til DZD
د.ج138.533978
1 Manchester City Fan(CITY) til FJD
$2.405475
1 Manchester City Fan(CITY) til GNF
Fr9,295.8245
1 Manchester City Fan(CITY) til GTQ
Q8.189306
1 Manchester City Fan(CITY) til GYD
$223.751939
1 Manchester City Fan(CITY) til ISK
kr129.3611

Manchester City Fan Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Manchester City Fan, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Manchester City Fan nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Manchester City Fan

Hvor mye er Manchester City Fan (CITY) verdt i dag?
Live CITY prisen i USD er 1.0691 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CITY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CITY til USD er $ 1.0691. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Manchester City Fan?
Markedsverdien for CITY er $ 12.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CITY?
Den sirkulerende forsyningen av CITY er 11.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCITY ?
CITY oppnådde en ATH-pris på 36.89926205 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CITY?
CITY så en ATL-pris på 0.8026910991831949 USD.
Hva er handelsvolumet til CITY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CITY er $ 569.84K USD.
Vil CITY gå høyere i år?
CITY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CITY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:09:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

