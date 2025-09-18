Hva er Chimpzee (CHMPZ)

Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.

Chimpzee er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chimpzee investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Folk spør også: Andre spørsmål om Chimpzee Hvor mye er Chimpzee (CHMPZ) verdt i dag? Live CHMPZ prisen i USD er 0.00004426 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CHMPZ-til-USD-pris? $ 0.00004426 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CHMPZ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Chimpzee? Markedsverdien for CHMPZ er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CHMPZ? Den sirkulerende forsyningen av CHMPZ er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHMPZ ? CHMPZ oppnådde en ATH-pris på 0.000313060964116664 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CHMPZ? CHMPZ så en ATL-pris på 0.000004381595420614 USD . Hva er handelsvolumet til CHMPZ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHMPZ er $ 96.50K USD . Vil CHMPZ gå høyere i år? CHMPZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHMPZ prisprognosen for en mer grundig analyse.

Chimpzee (CHMPZ) Viktige bransjeoppdateringer

