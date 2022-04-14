Chimpzee (CHMPZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chimpzee (CHMPZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chimpzee (CHMPZ) Informasjon Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Offisiell nettside: https://www.chimpzee.io Teknisk dokument: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Kjøp CHMPZ nå!

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chimpzee (CHMPZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 872.60K $ 872.60K $ 872.60K All-time high: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 All-Time Low: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Nåværende pris: $ 0.00004363 $ 0.00004363 $ 0.00004363 Lær mer om Chimpzee (CHMPZ) pris

Chimpzee (CHMPZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chimpzee (CHMPZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHMPZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHMPZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHMPZs tokenomics, kan du utforske CHMPZ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CHMPZ Interessert i å legge til Chimpzee (CHMPZ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHMPZ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CHMPZ på MEXC nå!

Chimpzee (CHMPZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHMPZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHMPZ nå!

CHMPZ prisforutsigelse Vil du vite hvor CHMPZ kan være på vei? Vår CHMPZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHMPZ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!