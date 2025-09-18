Hva er ChangeX (CHANGE)

ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.

ChangeX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ChangeX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CHANGE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ChangeX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ChangeX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ChangeX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ChangeX (CHANGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ChangeX (CHANGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ChangeX.

Sjekk ChangeXprisprognosen nå!

ChangeX (CHANGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ChangeX (CHANGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHANGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ChangeX (CHANGE)

Leter du etter hvordan du kjøperChangeX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ChangeX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHANGE til lokale valutaer

Prøv konverting

ChangeX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ChangeX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ChangeX Hvor mye er ChangeX (CHANGE) verdt i dag? Live CHANGE prisen i USD er 0.00184527 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CHANGE-til-USD-pris? $ 0.00184527 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CHANGE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ChangeX? Markedsverdien for CHANGE er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CHANGE? Den sirkulerende forsyningen av CHANGE er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHANGE ? CHANGE oppnådde en ATH-pris på 0.1231265351985587 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CHANGE? CHANGE så en ATL-pris på 0.001889329686758301 USD . Hva er handelsvolumet til CHANGE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHANGE er $ 54.37K USD . Vil CHANGE gå høyere i år? CHANGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHANGE prisprognosen for en mer grundig analyse.

ChangeX (CHANGE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?