ChangeX (CHANGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ChangeX (CHANGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ChangeX (CHANGE) Informasjon ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. Offisiell nettside: https://changex.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754

ChangeX (CHANGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChangeX (CHANGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 399.83M $ 399.83M $ 399.83M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 767.14K $ 767.14K $ 767.14K All-time high: $ 0.132996 $ 0.132996 $ 0.132996 All-Time Low: $ 0.001889329686758301 $ 0.001889329686758301 $ 0.001889329686758301 Nåværende pris: $ 0.00180503 $ 0.00180503 $ 0.00180503 Lær mer om ChangeX (CHANGE) pris

ChangeX (CHANGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ChangeX (CHANGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHANGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHANGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHANGEs tokenomics, kan du utforske CHANGE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CHANGE Interessert i å legge til ChangeX (CHANGE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHANGE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CHANGE på MEXC nå!

ChangeX (CHANGE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHANGE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHANGE nå!

CHANGE prisforutsigelse Vil du vite hvor CHANGE kan være på vei? Vår CHANGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHANGE tokenets prisforutsigelse nå!

