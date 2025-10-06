CYGNUS pris i dag

Sanntids CYGNUS (CGN) pris i dag er $ 0.00203, med en 0.24% endring de siste 24 timene. Nåværende CGN til USD konverteringssats er $ 0.00203 per CGN.

CYGNUS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- CGN. I løpet av de siste 24 timene CGN har den blitt handlet mellom $ 0.001975(laveste) og $ 0.002039 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har CGN beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og +6.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 523.68K.

CYGNUS (CGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 523.68K$ 523.68K $ 523.68K Fullt utvannet markedsverdi $ 20.30M$ 20.30M $ 20.30M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på CYGNUS er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 523.68K. Den sirkulerende forsyningen på CGN er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.30M.