CYGNUS (CGN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i CYGNUS (CGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 17:20:18 (UTC+8)
CYGNUS (CGN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CYGNUS (CGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 20.33M
All-time high:
$ 0.04822
All-Time Low:
Nåværende pris:
$ 0.002033
CYGNUS (CGN) Informasjon

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

Offisiell nettside:
https://www.cygnus.finance/
Teknisk dokument:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper
Blokkutforsker:
"https://basescan.org/token/0x2e6C4BD1C947e195645d2B920b827498cfAa6766

CYGNUS (CGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak CYGNUS (CGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CGN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CGNs tokenomics, kan du utforske CGN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CGN

Interessert i å legge til CYGNUS (CGN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CGN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

CYGNUS (CGN) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til CGN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

CGN prisforutsigelse

Vil du vite hvor CGN kan være på vei? Vår CGN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

