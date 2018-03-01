Centrality (CENNZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Centrality (CENNZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Centrality (CENNZ) Informasjon Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Offisiell nettside: https://cennz.net/ Teknisk dokument: https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf Blokkutforsker: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ

Centrality (CENNZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Centrality (CENNZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.25M Total forsyning: $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 1.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.25M All-time high: $ 0.45299 All-Time Low: $ 0.001289077486695642 Nåværende pris: $ 0.001044

Centrality (CENNZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Centrality (CENNZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CENNZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CENNZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CENNZs tokenomics, kan du utforske CENNZ tokenets livepris!

Centrality (CENNZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CENNZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CENNZ nå!

CENNZ prisforutsigelse Vil du vite hvor CENNZ kan være på vei? Vår CENNZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CENNZ tokenets prisforutsigelse nå!

