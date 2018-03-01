CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NavnCENNZ

RangeringNo.1813

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning1,200,000,000

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,200,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2018-03-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.12 USDT

All-time high0.541558027267456,2018-04-25

Laveste pris0.001289077486695642,2025-08-10

Offentlig blokkjedeCENNZ

IntroduksjonCentrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
CENNZ/USDT
Centrality
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (CENNZ)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
CENNZ/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (CENNZ)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...