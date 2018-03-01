Hva er Centrality (CENNZ)

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Centrality (CENNZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Centrality (CENNZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CENNZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Centrality Hvor mye er Centrality (CENNZ) verdt i dag? Live CENNZ prisen i USD er 0.001026 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CENNZ-til-USD-pris? $ 0.001026 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CENNZ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Centrality? Markedsverdien for CENNZ er $ 1.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CENNZ? Den sirkulerende forsyningen av CENNZ er 1.20B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCENNZ ? CENNZ oppnådde en ATH-pris på 0.541558027267456 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CENNZ? CENNZ så en ATL-pris på 0.001289077486695642 USD . Hva er handelsvolumet til CENNZ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CENNZ er $ 6.37K USD . Vil CENNZ gå høyere i år? CENNZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CENNZ prisprognosen for en mer grundig analyse.

