Sanntidspris for Baby Shark Universe er i dag 0.18006 USD.BSU markedsverdien er 30,250,080 USD. Spor sanntids BSU to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Baby Shark Universe Logo

Baby Shark Universe Pris(BSU)

1 BSU til USD livepris:

$0.18006
$0.18006
-1.77%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:40:09 (UTC+8)

Baby Shark Universe pris i dag

Sanntids Baby Shark Universe (BSU) pris i dag er $ 0.18006, med en 1.77% endring de siste 24 timene. Nåværende BSU til USD konverteringssats er $ 0.18006 per BSU.

Baby Shark Universe rangerer for tiden som #593 etter markedsverdi på $ 30.25M, med en sirkulerende forsyning på 168.00M BSU. I løpet av de siste 24 timene BSU har den blitt handlet mellom $ 0.17943(laveste) og $ 0.19644 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.37631193723515616, mens tidenes laveste notering var $ 0.05070113905338495.

Kortsiktig har BSU beveget seg -0.35% i løpet av den siste timen og -16.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 83.51K.

Baby Shark Universe (BSU) Markedsinformasjon

No.593

$ 30.25M
$ 30.25M

$ 83.51K
$ 83.51K

$ 153.05M
$ 153.05M

168.00M
168.00M

850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000

19.76%

BSC

Nåværende markedsverdi på Baby Shark Universe er $ 30.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.51K. Den sirkulerende forsyningen på BSU er 168.00M, med en total tilgang på 850000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.05M.

Baby Shark Universe prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.17943
$ 0.17943
24 timer lav
$ 0.19644
$ 0.19644
24 timer høy

$ 0.17943
$ 0.17943

$ 0.19644
$ 0.19644

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495

-0.35%

-1.77%

-16.22%

-16.22%

Baby Shark Universe (BSU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Baby Shark Universe for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0032445-1.77%
30 dager$ -0.06108-25.33%
60 dager$ +0.00868+5.06%
90 dager$ +0.06048+50.57%
Baby Shark Universe Prisendring i dag

I dag registrerte BSU en endring på $ -0.0032445 (-1.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Baby Shark Universe 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.06108 (-25.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Baby Shark Universe 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BSU en endring på $ +0.00868 (+5.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Baby Shark Universe 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06048+50.57% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Baby Shark Universe (BSU)?

Sjekk ut Baby Shark Universe Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Baby Shark Universe

Baby Shark Universe (BSU) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BSU for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Baby Shark Universe (BSU) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Baby Shark Universe potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for Baby Shark Universe vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for BSU prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Baby Shark Universe prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i Baby Shark Universe

Klar til å komme i gang med Baby Shark Universe? Kjøp av BSU er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Baby Shark Universe. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Baby Shark Universe (BSU) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over 168.00M tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Baby Shark Universe umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Baby Shark Universe (BSU) Guide

Hva kan du gjøre med Baby Shark Universe

Å eie Baby Shark Universe lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

Hva er Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Baby Shark Universe, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Baby Shark Universe nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Shark Universe

Hvor mye vil 1 Baby Shark Universe være verdt i 2030?
Hvis Baby Shark Universe skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Baby Shark Universe priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:40:09 (UTC+8)

$0.18006
Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

