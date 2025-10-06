Baby Shark Universe pris i dag

Sanntids Baby Shark Universe (BSU) pris i dag er $ 0.18006, med en 1.77% endring de siste 24 timene. Nåværende BSU til USD konverteringssats er $ 0.18006 per BSU.

Baby Shark Universe rangerer for tiden som #593 etter markedsverdi på $ 30.25M, med en sirkulerende forsyning på 168.00M BSU. I løpet av de siste 24 timene BSU har den blitt handlet mellom $ 0.17943(laveste) og $ 0.19644 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.37631193723515616, mens tidenes laveste notering var $ 0.05070113905338495.

Kortsiktig har BSU beveget seg -0.35% i løpet av den siste timen og -16.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 83.51K.

Baby Shark Universe (BSU) Markedsinformasjon

Rangering No.593 Markedsverdi $ 30.25M$ 30.25M $ 30.25M Volum (24 timer) $ 83.51K$ 83.51K $ 83.51K Fullt utvannet markedsverdi $ 153.05M$ 153.05M $ 153.05M Opplagsforsyning 168.00M 168.00M 168.00M Maksimal forsyning 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Total forsyning 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Opplagsforsyning 19.76% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Baby Shark Universe er $ 30.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.51K. Den sirkulerende forsyningen på BSU er 168.00M, med en total tilgang på 850000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.05M.