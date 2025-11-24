Baby Shark Universe (BSU) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Baby Shark Universe (BSU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:52:10 (UTC+8)
Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Shark Universe (BSU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 30.26M
Total forsyning:
$ 850.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 168.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 153.08M
All-time high:
$ 0.38044
All-Time Low:
$ 0.05070113905338495
Nåværende pris:
$ 0.18009
Baby Shark Universe (BSU) Informasjon

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Offisiell nettside:
https://www.babysharkuniverse.io
Teknisk dokument:
https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Baby Shark Universe (BSU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Baby Shark Universe (BSU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BSU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BSU tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BSUs tokenomics, kan du utforske BSU tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

